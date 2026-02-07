Paul Onuachu, Samsun'da Trabzonspor tarihine geçti: Gol krallığında zirveye oturdu!

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, Samsunspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.

ONUACHU DAMGA VURDU

Bu sezon Trabzonspor'un Süper Lig'de gol yükünü çeken Onuachu, galibiyete damgasını vurdu.

Karşılaşmanın 23. dakikasında Muçi’nin soldan ortasında Onuachu, topu filelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Mücadelenin 81. dakikasında sahneye yine Onuachu çıktı. verkaçlarla ceza sahasına giren Umut’un pasında Onuachu, boş kaleye meşin yuvarlağı gönderdi ve hem takımının hem de kendisinin ikinci golünü kaydetti.

Bordo-mavililerin Paul Onuachu ile bulduğu 2 gol ise ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.

AFRİKA DÖNÜŞÜ SERİ

Nijerya Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösteren Onuachu, Türkiye'ye geri dönmesiyle çıktığı 3 maçta da gol sevinci yaşamayı başardı.

GOL KRALLIĞI ZİRVESİNE YERLEŞTİ

Trabzonspor'un yıldızı Paul Onuachu, bu sezon Süper Lig'de 15. kez gol sevinci yaşadı ve gol krallığında zirveye yerleşti.

Öte yandan bu sezon ligde en fazla gol atan isim olan Paul Onuachu, 5+ golü bulunan isimler arasında en yüksek gole çevirme oranının sahibi konumunda yer alıyor.(%28.3; 15/53)

TARİHTEKİ İLK YABANCI

Paul Onuachu, Trabzonspor tarihinde bir Süper Lig sezonundaki iki Samsunspor maçında da ağları havalandıran ilk yabancı oyuncu oldu.

Nijeryalı futbolcu, sezonun ilk yarısında oynanan ve 1-1'lik beraberlikle sona eren mücadelede takımının tek golünü kaydetmişti.

"BENİM İÇİN GURUR" DEDİ

Mücadelenin ardından karşılaştırmayı değerlendiren Nijeryalı, "Çok zor bir maç oynayacağımızı biliyorduk. Samsunspor iyi bir takım. Takım arkadaşlarım gerçekten her şeyini verdi. Çok önemli bir galibiyetti. Çok iyi bir 3 puan aldık. Trabzonspor gibi bir takımın kaptanı olarak sahaya çıkmak benim için çok büyük bir gurur." ifadelerini kullandı.