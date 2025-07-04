Paul Onuachu resmen Trabzonspor'da! Transferin maliyeti açıklandı

Haberin Devamı

Trabzonspor, Southampton'dan Paul Onuachu'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Trabzonspor ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayan Onuachu, senelik 2 milyon euro kazanacak.

Bordo-mavililer, Southampton'a 5.6 milyon Euro bonservis bedelini dört taksit halinde ödeyecek.

İşte yapılan açıklama;

Profesyonel futbolcu Ebere Paul Onuachu'nun, Kulübümüze kesin transferi konusunda Southampton FC ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Southampton FC'ye, sözleşme fesih bedeli olarak 5.670.000.-EUR 4 (Dört) taksit halinde ödenecektir. Yine anlaşma kapsamında; Southampton FC'ye, futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin %20'si ödenecektir

Profesyonel futbolcu Ebere Paul Onuachu ile 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; opsiyon sezonu da dahil olmak üzere her bir sezon için 2.000.000.-EUR garanti ücret ödemesi yapılacaktır.

Haberin Devamı

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır."