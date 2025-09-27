Paul Onuachu: 'Konsantrasyon eksikliği yaşadık!'

Haberin Devamı

Süper Lig'in 7. haftasında Karagümrük'ü 4-3 mağlup eden Trabzonspor'da Paul Onuachu, Felipe Augusto ve Danylo Sikan, galibiyeti değerlendirdi.

SIKAN: BÜTÜN TAKIMIN EMEĞİ VAR

"Rekabet her zaman güzeldir. Santrforların gol atması güzel bir şey. Ama bu güzel şeyleri yapan sadece santrforlar değil, bütün takımın gösterdiği bir emek var. Övgüyü sadece santrforlar değil bütün takım hak ediyor."

AUGUSTO: ARAMIZDAKİ REKABET ÇOK OLUMLU

Felipe Augusto: "Bizim adımıza güzel bir maç oldu 3 puan kazandığımız önemli bir maç oldu. Forma rekabeti hakkında ise tabii ki de takım içinde bir rekabet var ama bu rekabet olumlu bir rekabet. Herkes kendisi için, takım için, hocamız için çabalıyor. Günün sonunda hem oyuncular hem takım kazançlı çıkıyor."

ONUACHU: İÇGÜDÜSEL

"Öncelikle 3 puan için takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Takım galibiyet aldığı için mutluyum, kendim de gol attığım için ayrıca mutluyum. Bugün bizim adımıza iyi bir maç oldu. Yediğimiz gollerde tek sorun konsantrasyon eksikliği yaşadık.

Attığım golü tekrar izledim. Sizin de hatırlatmanız iyi oldu Konyaspor’a attığım golü de hatırlamış oldum. İkisine bakmam lazım ama Konyaspor’a attığım gol bugünkü attığım golden daha iyi diyebilirim. Golü tarif etmem gerekirse içgüdüsel olarak attığım bir gol çünkü karar almam gerekiyordu. O hareketin doğru olacağına inandım. Saniyelik bir karar aslında. İyi bir vuruş, iyi de bir gol oldu aslında ama hangi golün güzel olduğu konusunda bir daha bakmam lazım ama Konyaspor’a attığım gol bir tık daha önde gibi duruyor. Tekrar izledikten sonra karar vermiş olacağım.”