Paul Onuachu geleceği hakkında konuştu! Trabzonspor'da kalacak mı?

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Trabzonspor, Süper Lig’in 34’üncü haftasında sahasında konuk ettiği Gaziantep FK’yı 4-2 mağlup etti.

Hat-trick yaptığı karşılaşmayı değerlendiren Trabzonspor’un golcü oyuncusu Onuachu, "En iyi şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Böyle gollerle geri dönmek özgüven için önemli bir katkı sağlar. Burada mutluyum tabi ki kalmak istiyorum ama sonuç olarak kulübümün vereceği bir karar var" dedi.Bordo-mavililerin Gaziantep FK’yı 4-2 mağlup ettiği maçta hat-trick yapan Paul Onuachu, açıklamalarda bulundu. Maçın ikinci yarısında önemli bir karakter ortaya koyarak sahadan galibiyetle ayrıldıklarını söyleyen Onuachu, "Bugün 3 gol atmamda takım arkadaşlarım bana yardım etti. Onların yardımı olmasıydı bende bu kadar gol atmayı başaramazdım. İlk yarıda biraz sıkıntılar yaşadık ama tecrübeli oyuncular olduğunuzda neler yapmanız gerektiği noktasında oyunu okumaya çalıştım. Neler yapmam gerektiği noktasında takım arkadaşlarımla birlikte ikinci yarıda bunları doğru uygulayarak 4-2 gibi bir skor ile sahadan ayrıldık. İkinci yarıda sahaya iyi bir karakter ortaya koyduk" ifadelerini kullandı.

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"EN İYİ MÜCADELEYİ VERMEYE ÇALIŞIYORUM

"Böyle gollerle geri dönmenin oyuncuya özgüven kazandırdığını kaydeden Onuachu, "Kolumdan yaşadığımız sakatlık nedeniyle yüzde 100 hazır olmasam da, elimden gelen iyi mücadeleyi, kulübüm ve arkadaşlarım için vermeye çalışıyorum. Böyle gollerle geri dönmek özgüven için önemli bir katkı sağlar. Hem takım için hem benim için" diye konuştu.

"TRABZON’DA MUTLUYUM"

Sözleşmesiyle ilgili soru üzerine konuşan Onuachu, "Bu soruya her zaman şu cevabı veriyorum. Burada mutluyum tabii ki kalmak istiyorum ama sonuç olarak kulübümün vereceği bir karar var" dedi.

Onuachu gol krallığı yarışı için, "Bu kadar uzun süre sahalardan ve takımdan ayrı kaldıktan sonra gol yarışına dahil olmak o kadar kolay değil. Aylar sonra ben de dönüş gerçekleştirdim ama ben her maçı kendi özelinde değerlendirmeyi, her maçı ayrı ayrı bakabilmeyi ve eğer o maçta gol atabilirsem takıma katkı sunmayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Öte yandan Onuachu, karşılaşmada 3 gol kaydettiği maç topunu da anı olarak yanına aldı.