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Paul Mitchell: "Beşiktaş Dele Alli’yi yeniden üst seviyeye çıkaracaktır"

Güncelleme Tarihi:

#Dele Alli#Beşiktaş#Transfer
Paul Mitchell: Beşiktaş Dele Alli’yi yeniden üst seviyeye çıkaracaktır
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2022 07:00

Monaco Sportif Direktörü Paul Mitchell, Beşiktaş’ın takıma katılmasını beklediği Dele Alli’nin siyah beyazlı camiada kendini bulacağını inandığını söyledi.

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Monaco Sportif Direktörü Paul Mitchell’den İngiliz yıldız için çarpıcı yorum: “Dele’yi 11 yaşından beri tanıyorum ve o her zaman, meydan okuma ne kadar büyükse, o kadar iyi tepki veren bir oyuncu oldu. Uluslararası sahnede kendine meydan okumak onu en iyi haline geri getirebilir.”

26 yaşındaki İngiliz yıldızı çocuk yıllarından bu yana tanıdığını belirten ve Tottenham’a transfer olduğunda kulübün şef scout’u olan Mitchell, French Football News’e yaptığı açıklamada şu değerlendirmeleri yaptı:

MEYDAN OKUMAK iYi GELiR

“Açıkçası Dele’yi iyi tanıyorum. O olağanüstü yetenekli bir futbolcu. Kariyerinin bu anında biraz ritmini kaybetmiş gibi görünüyor. Kalitesinden hiç şüphem yok. Dele’yi 11 yaşından beri tanıyorum ve o her zaman, meydan okuma ne kadar büyükse, o kadar iyi tepki veren bir oyuncu oldu. Uluslararası sahnede kendine meydan okumak onu en iyi haline geri getirebilir. Bu hamle onu yeniden en üst seviyeye çıkaracaktır.”

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DAILY MAIL’E GÖRE iŞ BiTTi

BU arada Dele Alli son dönemde düşüşe geçen kariyerinde yeni bir sayfa açmak için Beşiktaş’ın teklifine sıcak bakarken kulübün Everton ile yaptığı görüşmelerde tarafların orta yolu bulduğu ifade edildi. Oyuncuyu 20 maç oynatması durumunda Tottenham’a 12 milyon Euro ödemek zorunda olan Merseyside ekibi hem bu rakamdan kaçmak hem de maaş yükünden kurtulmak için yıldız futbolunun satın alma opsiyonuyla kiralanmasına sıcak bakarken siyah beyazlılar dün işi bitirdi. İngiliz basınından Daily Mail’de yer alan habere göre, Beşiktaş, Dele Alli’yi satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattı.

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#Dele Alli#Beşiktaş#Transfer

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