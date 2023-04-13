Paul George'tan Alperen Şengün'e övgüler!

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NBA’de Houston Rockets formasıyla başarılı bir performans sergileyen ve sezonu 14.8 sayı, 9.0 ribaunt, 3.9 asist ortalamaları ile tamamlayan Alperen Şengün övgü almaya devam ediyor. Son olarak Los Angeles Clippers’ın yıldız ismi Paul George oyuncumuzdan takdirle bahsetti. George kendi podcast programında oyuncumuz için şunları söyledi:

MAGIC GİBİ PASLAR ATIYOR

“Bence Alperen’in oyunundaki en iyi kısım pasörlük ve oyun görüşü ancak Magic Johnson’ın yapabileceği türden gösterişli paslar atıyor. İri cüsseli bir gard gibi. Gerçekten iyi bir basketbolcu. Çember etrafında iyi bitirici, oyun sezgileri yüksek, saha görüşü çok iyi. İleride ‘Bebek Jokic’ olacak.”