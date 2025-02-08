Patrik Schick atmaya devam ediyor, Kylian Mbappe iç sahada affetmiyor! İşte Misli’den günün oyuncu bahisleri…

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Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A ve Bundesliga başta olmak üzere pek çok ligdeki karşılaşmalarda bulunan oyuncu bahisleriyle İddaacılar, yeni bir oyun deneyimi yaşıyor.

“Oyuncu Gol Atar”, “Oyuncu İlk Golü Atar”, “Oyuncu kaleyi bulan şut çeker” ve “Oyuncu Kart Görür” gibi bahislerin yanı sıra “Oyuncu Özel Kombosu” oyunlarıyla da Misli üyeleri farklı birçok seçeneğe oynayabiliyor.

Gol atar veya asist yapar, şut, faul, isabetli pas, ofsayt gibi seçeneklerin yer aldığı “Oyuncu Özel Kombosu” oyunları da İddaacılar tarafından fazlasıyla tercih ediliyor.

Misli, oyuncu bahisleriyle ilgili üyelerine dikkat çeken istatistikler sunmaya devam ediyor. İşte Cumartesi günü oynanacak maçlarda yer alan oyuncu bahisleriyle ilgili öne çıkan istatistikler!

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Wolfsburg - B. Leverkusen / Oyuncu Gol Atar: Patrik Schick

Leverkusen’de Patrik Schick, ligde oynadığı son 10 maçın 8’inde gol attı.

Real Madrid - Atletico Madrid / Oyuncu Gol Atar: Kylian Mbappe

Real Madrid’de Kylian Mbappe, ligde iç sahada oynadığı son 3 maçın hepsinde gol attı.

Birmingham - Newcastle United / Oyuncu Gol Atar: Alexander Isak

Newcastle United’da Alexander Isak, oynadığı son 9 deplasman maçının 8’inde gol attı.

Everton - Bournemouth / Oyuncu Gol Atar: Justin Kluivert

Bournemouth’da Justin Kluivert, oynadığı son 5 maçın 4’ünde gol attı.

Everton - Bournemouth / Oyuncu Gol Atar: Iliman Ndiaye

Everton’da Iliman Ndiaye, oynadığı son 5 maçın 4’ünde gol attı.

Leyton Orient - Manchester City / Oyuncu Gol Atar: Erling Haaland

Manchester City’de Erling Haaland, oynadığı son 5 deplasman maçının 4’ünde gol attı.

Sivasspor – Beşiktaş / Oyuncu Kaleyi Bulan Şut Çeker: Rey Manaj

Sivasspor’da Rey Manaj, ligde oynadığı son 11 maçın 10’unda kaleyi bulan şut çekti.

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Misli’ye yeni üye olan herkes 150 TL değerinde Misli Puan kazanıyor. Siz de Misli’ye üye olun, kampanyaya katılın ve 150 TL kazanma şansını yakalayın. “Şampiyon Oranlar”ın yer aldığı Misli’de maçların heyecanını daha fazla yaşayın!

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