Patrick Vieira'dan taraftara tekme! İngiltere'de sahaya girip rakibe saldıran taraftarların sayısı artıyor! Hapis cezası...

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İngiltere Premier Lig'de düşme hattında inanılmaz bir mücadele var. Dün akşam oynanan erteleme maçında Everton küme düşmekten kurdulup derin bir nefes aldı.

Frank Lampard'ın takımı Everton, Crystal Palace'ı Goodison Park'ta konuk etti. Maça hızlı başlayan konuk ekip 21. dakikada Mateta, 36. dakikada Jordan Ayew'in golleriyle 2-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

Maçı kaybetmesi halinde son hafta küme düşme tehlikesi yaşayacak olan Everton ikinci yarıda tarihi bir geri dönüşe imza attı.

54. dakikada Michael Keane ile farkı 1'e indiren Maviler, 75'te Richarlison ile skoru eşitledi. 85. dakikada sahneye çıkan Dominic Calvert-Lewin takımını öne geçirdi.

TARAFTAR MAÇ BİTMEDEN SAHAYA GİRDİ

CAlvert-Lewin ile 3-2 üstünlüğü yakalayan ve Premier Lig'de kalmayı garantileyecek skoru ele geçiren Everton'da taraftarlar golden sonra sahaya girdi. Maç dakikalarca durdu. Futbolcularına sarılan ve ligde kalmayı kutlayan taraftarlar güçlükle tribüne çıkarıldı ve maç kaldığı yerden devam etti.

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EVERTON LİGDE KALMAYI GARANTİLEDİ

Palace maçına 36 puanla çıkan ve geri dönüşle puanını 39'a yükselten Everton, son maçlar öncesi 35'er puanlı Burnley ve Leeds United'a 4 puan fark atarak ligde kalmayı garantiledi.

Norwich ve Watford'un küme düşmesi kesinleşen ligde düşecek 3. takım son maçlarda belli olacak. -18 averajı bulunan Burnley son hafta Newcastle United'ı konuk edecek. -38 averajlı Leeds United ise Brentford deplasmanına çıkacak. İkili averaj olmadığı için aynı skoru almaları halinde Leeds United küme düşecek.

MAÇ SONUNDA TARAFTARLAR YİNE SAHAYA İNDİ

Son düdüğün çalması ve Everton'ın resmen ligde kalması sonrasında Goodison Park'ı dolduran binlerce taraftar yeniden sahaya aktı. Crystal Palace futbolcuları ve teknik ekibi taraftarların arasında kaldı.

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PATRICK VIEIRA'DAN TARAFTARA TEKME!

Maçtan sonra sosyal medyada yayılan görüntülerde Crystal Palace menajeri Patrick Vieira'nın bir Everton taraftarına tekme attığı ortaya çıktı.

Soyunma odasına gitmek için yedek kulübesinden sahanın karşı bölümüne geçmeye çalışan Vieira ve ekibi, sahaya giren Everton taraftarının arasında kaldı. Yanlarında hiçbir güvenlik görevlisi yoktu.

O sırada Vieira'nın yanına gelen bir taraftar ebir elinde cep telefonuyla çekim yapıyordu, diğer eliyle ise Fransız teknik adama el hareketi çekiyordu. İlk anlarda buna tepkisiz kalan Viera önce taraftarı tutmaya çalıştı, tutamayınca arkasından tekme savurdu. Tekmeyi bacağına alan ve dengesi bozulan taraftar yere düştü. Bunun ardından çevredeki Everton taraftarları Vieira'ya tepki gösterdi.

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TEKME YİYEN TARAFTARIN ÇEKTİĞİ VİDEO PAYLAŞILDI

Vieira'nın tekme attığı taraftarın elindeki cep telefonunu Fransız teknik adamın yüzüne kadar soktuğu, hakaretler ederek orta parmağını Vieira'ya gösterdiği görülüyor. Videoda Vieira'nın tekmesi sonrası taraftarın yere düşmesi de var.

LAMPARD: VIEIRA İÇİN ÜZGÜNÜM

Patrick Vieira karşılaşma sonrası basın toplantısında olayla ilgili yorum yapmazken Everton'ı kümede tutmayı başaran Frank Lampard'a konuyla ilgili görüşleri soruldu.

Vieira için üzgün olduğunu söyleyen Lampard; "Henüz kendisiyle konuşamadım. Bizimle içeri gelmesini söyleyebilirdim. O anda sahanın karşısına geçmek zor olabilirdi. Maç sırasında 3. golümüzden sonra taraftarın sahaya girmesini doğru bulmuyorum ama maçın ardından küme düşmeme sevinçlerini bu şekilde göstermelerini anlayabiliyorum. Yaşadıkları gerginliği tahmin edebilirsiniz. Bir olay çıkarmadıkları sürece bu normal karşılanabilir." dedi.

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İNGİLTERE'DE SAHAYA İNME VE RAKİP OYUNCUYA ŞİDDET UYGULAMA VAKALARI ARTIYOR

İngiltere'de lig yükselme maçlarının oynandığı bu günlerde sahaya giren taraftarların rakip oyunculara veya teknik adamlara şiddet uygulama olaylarının sayısı artıyor.

Championship yarı final maçında Sheffield United'ı geçerek finale yükselen Nottingham Forest'ta sahaya giren Robert Biggs isimli taraftar, Sheffield United forveti Billy Sharp'a kafa atmıştı. Hemen adli işlemler başlatılan taraftara 24 hafta hapis ve 10 yıl tribüne girme yasağı verildi.

Port Vale ile Swindon Towns arasında oynanan 2. Lig play-off yarı finalinde ise penaltılara giden maçın ardından sahaya giren Port Vale taraftarları, Swindon futbolcularını darp etti.

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İngiltere Futbol Federasyonu'nun bu olaylarla ilgili ciddi aksiyon alması ve örnek teşkil edecek cezalar vererek bu tür olayları önüne geçmesi bekleniyor.