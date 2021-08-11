Patrick van Aanholt'tan Galatasaray itirafı! "Ocak ayından beri..."

Galatasaray'ın yeni transferi Patrick van Aanholt, St. Johnstone ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İlk maça göre farklı bir oyun olacağını söyleyen Aanholt, "Bu zamana kadar iyi antrenman yaptım. Takıma da iyi uyum sağladığımı düşünüyorum. Kondisyon olarak da iyi olduğumu düşünüyorum. Yarın oynanacak maça hazırım ve dört gözle bekliyorum. Tabii ki ilk maça göre farklı bir oyun olacak. Fakat nasıl oynadıklarını biliyoruz. Biz kendi oyunumuza bakıp, kendi oyunumuzu oynayacağız" dedi.

Hollandalı sol bek Galatasaray'la ocak ayından beri görüştüklerini belirterek, "Galatasaray ile görüşmelerimiz uzun sürdü. Ocak ayından beri sürüyordu. Galatasaray gibi büyük bir kulüpten gelmesi tabii ki etkilendim. Ama şu anda buradayım ve mutluyum" diye konuştu.