Patrick van Aanholt, resmen PSV'de!

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Galatasaray'la yollarını ayıran Patrick van Aanholt, Hollanda ekibi PSV ile anlaşma sağladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Patrick John Minguel Van Aanholt'un 2022-2023 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda PSV N.V. kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'ın geçen sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Patrick van Aanholt bu sezon Süper Lig'de 10 maçta forma giydi 2 asist yapma başarısı göstermişti.