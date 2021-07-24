Patrick Van Aanholt kimdir? Patrick Van Aanholt kaç yaşında ve nereli? İşte futbol kariyeri

Hollanda Milli Takım oyuncusu 29.08.1990 doğum tarihli Patrick Van Aanholt, son dönemin dikkat çeken oyuncuları arasında yer alarak adından söz ettiriyordu. İşte, Patrick Van Aanholt hakkında merak edilenler...

Altyapısını Den Bosch, PSV ve Chelsea kulüplerinde alan, ilk profesyonel lig tecrübesini Coventry’de yaşayan 1990 doğumlu oyuncu, uzun yıllar bonservisi elinde tutan Chelsea’de sadece 8 maçta oynarken Newcastle, Leicester, Wigan, Vitesse’ye kiralık gitti.

PATRİCK VAN AANHOLT KİMDİR?

29 Ağustos 1990 yılında Hollanda'nın s-Hertogenbosch kentinde dünyaya geldi. 1.76 boyunda sol bek mevkisinde forma giyen Patrick van Aanholt'un güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak biliniyor.

Kariyerine Den Bosch alt yapısında başlayan Patrick van Aanholt sonrasında PSV U17 takımına sonrasında Chelsea U18 takımına transfer oldu. Chelsea'de Coventry City, Newcastle, Leicester, Wigan, ve ülkesinin takımlarından Vitesse'ye kiralanan oyuncu, Chelsea'dan Sunderland'a 2014 yılında transfer oldu. Sunderland'de gösterdiği performansın ardından Crystal Palace'a 2017 yılında 10,5 milyon euro bonservis bedeli ile transfer oldu.

Hollanda U19, U20, U21 ve Hollanda Milli takımları ile çıktığı toplam 45 maçta sadece 1 gol kaydedebildi.