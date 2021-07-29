Patrick van Aanholt kimdir? İşte GS'nin yeni transferi Patrick van Aanholt'un yaşı ve kariyeri hakkında bilgiler

Kariyerine PSV Eindhoven altyapısında başlayan Hollandalı futbolcu, İngiltere'de Chelsea, Coventry City, Newcastle United, Leicester City, Wigan formalarını giydikten sonra ülkesinin Vitesse kulübüne geçiş yaptı. Daha sonra Sunderland'e giden tecrübeli oyuncu, son olarak Crystal Palace formasını giydi. Patrick van Aanholt, Hollanda Milli Takımı formasını da 19 kez terletti. İşte, GS'nin yeni transferi Patrick van Aanholt'un yaşı ve kariyeri hakkında bilgiler...

PATRİCK VAN AANHOLT KİMDİR?

29 Ağustos 1990 yılında Hollanda'nın s-Hertogenbosch kentinde dünyaya geldi. 1.76 boyunda sol bek mevkisinde forma giyen Patrick van Aanholt'un güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak biliniyor.

Kariyerine Den Bosch alt yapısında başlayan Patrick van Aanholt sonrasında PSV U17 takımına sonrasında Chelsea U18 takımına transfer oldu. Chelsea'de Coventry City, Newcastle, Leicester, Wigan, ve ülkesinin takımlarından Vitesse'ye kiralanan oyuncu, Chelsea'dan Sunderland'a 2014 yılında transfer oldu. Sunderland'de gösterdiği performansın ardından Crystal Palace'a 2017 yılında 10,5 milyon euro bonservis bedeli ile transfer oldu.

Hollanda U19, U20, U21 ve Hollanda Milli takımları ile çıktığı toplam 45 maçta sadece 1 gol kaydedebildi.