Patrick van Aanholt kimdir, hangi takımda oynuyor?
Patrick van Aanholt, transfer gündeminde yer alması dolayısıyla araştırılan isim olmaya başladı. Kariyeri boyunca pek çok takımda forma giyen Patrick van Aanholt, son olarak Crystal Palace formasını terletiyor. Peki, Patrick van Aanholt kimdir? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler
Patrick van Aanholt 29 Ağustos 1990 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi. Premier League takımlarından Crystal Palace formasını giyen oyuncu, Defans bölgesinde görev yapmaktadır.
SV OSC '45 Orthen, FC Den Bosch, PSV Eindhoven (2005-2007), FC Chelsea (2007-2009) takımlarında gençlik lisansı ile forma giydi. Profesyonel kariyerini ise sırasıyla PSV, Chelsea, Coventry City, Newcastle United, Leicester City, Wigan Athletic, Vitesse Arnhem, Sunderland ve Crystal Palace takımlarında forma giydi.