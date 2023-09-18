Patrick van Aanholt: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e çok kızdım

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2021/22 sezonunun başında Galatasaray'a transfer olan, geçen sezon devre arasında Hollanda ekibi PSV'ye kiralık giden Patrick van Aanholt, transfer süreciyle ilgili konuştu.

PSV'ye transfer belgelerinin son dakikada ulaştığını öyleyen Hollandalı sol bek; "Transfer sürecim ve her şey belgelerin son teslim tarihinden 4 dakika önce ayarlandı. O akşam Galatasaray başkanı Dursun Özbek'e çok kızdım ama sonrasında bir sorun çıkmadı ve yollarımızı iyi bir şekilde ayırdık." dedi.

PSV'de mutlu olduğunu söyleyen van Aanholt; "Crystal Palace'ta harika zaman geçirdim ama PSV gerçek bir aile kulübü. Geldiğimde zaten birçok oyuncuyu tanıyordum. Yurt dışına tekrar çıkar mıyım bilmiyorum. Eğer kulübüm benden memnun kalırsa kalmak istiyorum." diye konuştu.

Galatasaray ile 62 maça çıkan 33 yaşındaki sol bek, 3 gol ve 5 asist yaptı. PSV'de ise 28 maçta 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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