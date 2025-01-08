×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Patrick Kluivert'ten şaşırtan imza

Güncelleme Tarihi:

#Patrick Kluivert#Endonezya#Adana Demirspor
Patrick Kluivertten şaşırtan imza
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2025 12:43

Hollandalı çalıştırıcı Patrick Kluivert, Endonezya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu.

Haberin Devamı

Endonezya Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Teknik Direktör Patrick Kluivert ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Hollandalı teknik adamın, 11 Ocak Cumartesi günü Endonezya'ya geleceği ve imza töreni düzenleneceği belirtildi. Kluivert'ın teknik ekibinde Alex Pastoor ve Denny Landzaat gibi Hollandalı yardımcı antrenörlerin dışında iki Endonezyalı antrenör olacağı ifade edildi.

Futbolculuk kariyerinde Ajax, AC Milan, Barcelona, Valencia, Newcastle United, PSV ve Lille gibi Avrupa'nın önemli takımlarında birçok başarıya imza atan Patrick Kluivert, teknik direktörlük kariyerinde 2023-2024 sezonunda Adana Demirspor'da çalıştı. 48 yaşındaki teknik adam, Adana ekibinde çıktığı 20 maçta; 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

Haberin Devamı

Kluivert ilk resmi maçına 20 Mart'ta FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde Avustralya karşısında çıkacak. Endonezya, C Grubu'nda oynadığı 6 maç sonunda 6 puanla 3. sırada bulunuyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Patrick Kluivert#Endonezya#Adana Demirspor

BAKMADAN GEÇME!