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GeriFutbol Patrick Ekeng'in ölümünde ihmal! Acil tıp teknisyenine 18 ay hapis cezası...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.06.2020 - 14:46,Son Güncelleme:

Patrick Ekeng'in ölümünde ihmal! Acil tıp teknisyenine 18 ay hapis cezası...

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Patrick Ekeng'in ölümünde ihmal! Acil tıp teknisyenine 18 ay hapis cezası...
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Dört yıl önce sahada kalp krizi geçirerek ölen Kamerunlu futbolcu Patrick Ekeng'e ilk müdahalede geciken acil tıp teknisyenine, ertelemeli 18 ay hapis cezası verildi.

Dinamo Bükreş'in Viitorul'u ağırladığı 6 Mayıs 2016 tarihindeki Romanya Birinci Futbol Ligi maçında, oyuna girdikten 7 dakika sonra yere yığılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ev sahibi kulübün oyuncusu Ekeng'in ölümüyle ilgili dava sonuçlandı.

Rumen basınında yer alan haberlere göre duruşmada, 26 yaşındaki futbolcuyu hastaneye götüren ambulanstaki acil tıp teknisyeni Mihaela Elena Duta'nın, hastayı yaşama döndürmek için gereken çabayı sarf etmediğine hükmedildi.

Yargıç, Duta'ya ertelemeli 18 ay hapis ve 2 ay kamu hizmeti cezası verdi. Duta ayrıca Ekeng Ailesi'ne 200 bin avro tazminat ödeyecek.

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