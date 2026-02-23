Patlama sesleri duyup soyunma odasına koştular, gerçek çok başka çıktı!

Haberin Devamı

Meksika'da federal güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes öldürüldü.

Operasyonun ardından, suç örgütünün muhtemel misillemesi olarak Jalisco ve ülkenin diğer bazı eyaletlerinde çok sayıda yol kapatma eylemi ile araç ve iş yeri kundaklama olayları yaşandı.

Medya ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Jalisco, Michoacan, Colima, Nayarit, Aguascalientes ve Tamaulipas eyaletlerinde ateşe verilmiş araçlar ve yükselen dumanlar görülürken, Guanajuato’da da bazı iş yerlerinin yakıldığı yansıdı.

Haberin Devamı

Jalisco eyalet hükümeti, halktan evlerinde kalmalarını isterken toplu taşımayı askıya aldı ve halkın güvenliğini tehdit eden gelişmeler nedeniyle "kırmızı alarm" uygulamasını devreye soktu.

Jalisco'ya bağlı Puerto Vallarta’dan gelen görüntülerde yoğun dumanın gökyüzünü kapladığı, otobüs terminallerinde silah sesleri ve patlamalar nedeniyle panik ve korku yaşandığı görüldü.

KADINLAR FUTBOL LİGİ'NDE BÜYÜK PANİK!

Meksika'da yaşanan bu kaos ortamından ülkedeki kadın futbolu da etkilendi. Liga MX Femenil'de Necaxa ile Querétaro arasındaki maç'ın 47. dakikasında oyuncular ve taraftarlar stadyum çevresinde silah seslerine benzeyen sesler duyduktan sonra hakemin de uyarısıyla birlikte soyunma odalarına koştular. Bu anlar kameralara yayına yansıdı.

Karşılaşmanın hakemi Lee Fernanda Natasha Galán Caballero da olan biteni araştırmak ve oyuncuların ile taraftarların güvenliğini sağlamak için maçı durdurmaya karar verdi.

💥 Meksika'da Kadınlar Ligi maçında oyuncular patlama seslerini 'polis-kartel çatışıyor' sanıp soyunma odasına koştu!



💨 Ancak seslerin stadyumun arkasında düzenlenen modifiyeli araç gösterisindeki egzoz sistemlerinden çıkan sesler olduğu ortaya çıktı.pic.twitter.com/OWNCunpO9a — Spor Arena (@sporarena) February 23, 2026

MAÇ 15 DAKİKA DURDU

Yaklaşık 15 dakika duran ve oyuncuların yeniden sahaya çıkmasının ardından sorunsuz şekilde tamamlanan karşılaşma Necaxa'nın 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Haberin Devamı

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Claro Sports'un haberine göre; Yaşananların bir yanlış anlamadan ibaret olduğu ortaya çıktı.

Maç esnasında stadyumun hemen arkasında bir otomobil gösterisi düzenlendiği, bu gösteride modifiyeli araçların egzoz sistemlerinden çıkan seslerin patlama sesi olarak algılandığı ve kafa karışıklığına neden olduğu belirtildi.