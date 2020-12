“Path of a Ninja” yetenek programı duyuruldu

İsveç merkezli espor organizasyonu NiP, yeni nesil oyuncuları destekleme, keşfetme ve işe alma gibi alanlarda İsveçli gençlere yardımcı olacak. Bu program, İsveç turnuva serisi Elitserien’in de yardımıyla yürütüleceği için oldukça büyük çaplı olacağını söylemek yanlış olmaz.

Program, Elitserien turnuvalarını yöneten Tommy "⁠Potti⁠" Ingemarsson'ın Area Academy kurumuyla işbirliği içinde geleceğin İsveçli CS: GO oyuncularını geliştirmeye odaklanacak. Elitserien'in her sezonundan sonra öne çıkan iki üç oyuncu "Path of a Ninja" programına dâhil edilecek. Böylelikle espor sahnesine yeni giren oyuncular ve tecrübeli profesyoneller arasında uçurumun azalması amaçlanıyor.

Programda yer alacak oyuncular, Ninjas in Pajamas takımının eski bir üyesi ve Elitserien’ın kurucu ortağı Potti'nin yanı sıra takımın mevcut koçu Björn "⁠THREAT⁠" Pers, COO'su Jonas Gundersen ve Area Academy’den Frederik "⁠JAEGARN⁠" Andersson’ın yer aldığı bir jüri tarafından seçilecek.

NiP’in bu projesi, onları genç yetenekleri desteklemek için adım atan en büyük İskandinav organizasyonlarından biri yapıyor. North da Eylül ayında Danimarka ekibi AGF ile uzun vadeli yetenek geliştirme stratejisini ve ortaklığını açıklarken Astralis ise Kasım ayında genç yetenek geliştirme programını başlattı.