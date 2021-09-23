Passolig nasıl alınır, İnternetten Passolig başvurusu nasıl yapılır? Passolig kartı gelmeden maça gidilir mi?

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İnternetten Passolig kartı almak için bazı adımları tamamlamak gerekmektedir. Bu adımları Passolig internet sitesi ya da Passolig Mobil Uygulama üzerinden yapabilmek mümkün olmaktadır. Peki, Passolig nasıl alınır? İnternetten Passolig başvurusu nasıl yapılır? İşte, kolay adımlar

PASSOLİG İNTERNET SİTESİNDEN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

1. Aşağıdaki ‘Hemen Al’ butonuna tıklayarak ulaşabileceğiniz başvuru formuna bilgilerinizi doğru ve eksiksiz bir şekilde girin.



2. Cep telefonunuza gönderilen SMS şifresini ilgili alana girerek, ilk aşamayı tamamlayın.



3. Kart tipinizi seçin.



4. Fotoğrafınızı yükleyin ve ödeme aşamasına geçin.



5. Ödemenizi kredi kartınızla, nakit, mobil ödeme veya promosyon kodunuzla gerçekleştirin.



6. Passolig Kartınız kurye aracılığıyla belirttiğiniz adrese gönderilecektir. Pasaport ile başvuran yabancı uyruklular, kartlarını stadyum gişelerinden teslim alabileceklerdir.

PASSOLİG İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDEN KAYIT OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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PASSOLİG MOBİL UYGULAMASINDAN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

1. Uygulamayı indirdikten sonra Kartlarım menüsünden ‘Passolig Kart için Başvur’ butonunu seçip, başvuru formuna bilgilerinizi doğru ve eksiksiz bir şekilde girin.

2. Cep telefonunuza gönderilen SMS şifresini ilgili alana girerek, ilk aşamayı tamamlayın.

3. Kart tipinizi seçin.

4. Fotoğrafınızı yükleyin ve ödeme aşamasına geçin.

5. Ödemenizi kredi kartınızla tamamladıktan sonra,

6. Passolig Kartınız kurye aracılığıyla belirttiğiniz adrese gönderilecektir. Pasaport ile başvuran yabancı uyruklular, kartlarını stadyum gişelerinden teslim alabileceklerdir.

PASSOLİG UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

PASSOLİG KARTI NE KADAR?

14.04.2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe alınan 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’da yer alan hükümler nedeniyle uygulamaya giren E-Bilet sistemine uygun üretilen Passolig Kartlarından yıllık olarak E-Bilet Yıllık Kullanım Bedeli tahsil edilir. Kulüp bazında 67 TL, 63 TL, 51 TL, 60 TL, 50 TL, 40 TL, 38 TL ve 37,82 TL olarak yedi farklı yıllık E-Bilet Yıllık Kullanım Bedeli mevcuttur. E-Bilet Yıllık Kullanım Bedeli senede bir defa tahsil edilir, her yıl E-Bilet kullanım süresi uzatılarak kullanılabilir.

PASSOLİG KARTI GELMEDEN MAÇA NASIL GİRİLİR?

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Passolig Kartınızın ortalama teslim süresi 15 gündür. Kart başvurunuzu tamamlayıp, ödemenizi gerçekleştirdikten sonra TC Kimlik numaranızla maç biletinizi alabilirsiniz. Kartınız henüz elinize ulaşmasa da akıllı telefonunuza yükleyeceğiniz Passo Mobil uygulaması ile bilet aldığınız maça girebilirsiniz.