Pasquale Sensibile kimdir? İşte Galatasaray'ın yeni sportif direktörü Pasquale Sensibile'nin biyografisi

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Galatasaray'da göreve başlayacak olan Sensibile'nin yanında İspanytol bir scout'un da İstanbul'a geldiği ve İtalyan futbol adamıyla birlikte görev yapacağı belirtildi. İşte, Pasquale Sensibile'nin biyografisi...

50 yaşındaki İtalyan sportif direktör Pasquale Sensibile, futbolculuk kariyerinde ülkesinin birçok alt lig takımında forma giyerken 2003'te kariyerini noktaladı.

Aktif futbol kariyerinde alt liglerde mücadele eden Pasquale Sensibile’nin Spor yöneticiliği kariyeri de yine İtalya’da devam etti. Novara, Sampdoria, Mantova, Trapan ve Alessandria ekiplerinden sportif direktör olarak görev yapan Sensibile, Serie A devi Roma’da iki kez scout olarak yer aldı ve son olarak Ağustos 2018-Haziran 2019’da çalıştı. O tarihten bu yana boştaydı.