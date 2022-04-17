Pasör çaprazı nedir, ne demek?

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Sahada bir pasör bulunur ve görevi oyun kurmaktır. Pasörün çaprazında, pasör çaprazı oynar. Eğer pasör 1 numaralı pozisyonda başlıyorsa P.Ç 4 numaralı pozisyonda başlar böylelikle çapraz yerleşmiş olurlar. Pasör Çaprazları 2 ve 1 numaralı pozisyonda oynarlar bu oyuncuların solak olması oyuncular için bir avantaj sağlar çünkü sahasın sağ köşesinden hücum ederler ve solak oyuncular daha rahat vuruşlar yapabilir. Pasör çaprazları mevkileri gereği servis karşılamada bulunmayabilirler. Hücum yükünün büyük kısmı Pasör Çaprazlarındadır.