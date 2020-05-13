Pascal Nouma'dan Survivor'a veda eden Ersin Korkut'a mesaj

Survivor'da geçtiğimiz günlerde sakatlanan Ersin Korkut, MR sonuçlarının ardından yarışmaya devam edemeyecek.

Üzücü haberi Ersin Korkut ve Survivor ekibine veren Acun Ilıcalı "Benim için en hüzünlü veda oldu" dedi.

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Pascal Nouma ise yarışmaya veda eden Ersin Korkut hakkında paylaşımda bulundu.

''SİZ DAHA ONU YENİ TANIDINIZ''

Survivor'un eski yarışmacılarından Nouma, ''Kanka benim şampiyonumsun dön gel. Ersin adamın dibidir, siz daha onu yeni tanıdınız'' sözlerini kullandı.