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GeriFutbol Pascal Nouma'dan Survivor'a veda eden Ersin Korkut'a mesaj
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Futbol
Haber Giriş: 13.05.2020 - 00:21,Son Güncelleme:

Pascal Nouma'dan Survivor'a veda eden Ersin Korkut'a mesaj

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Pascal Nouma'dan Survivor'a veda eden Ersin Korkut'a mesaj
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Beşiktaş'ın eski futbolcusu, aynı zamanda Survivor'un eski yarışmacısı olan Pascal Nouma, Survivor'a veda eden Ersin Korkut için paylaşımda bulundu.

Survivor'da geçtiğimiz günlerde sakatlanan Ersin Korkut, MR sonuçlarının ardından yarışmaya devam edemeyecek.

Üzücü haberi Ersin Korkut ve Survivor ekibine veren Acun Ilıcalı "Benim için en hüzünlü veda oldu" dedi.

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Pascal Nouma ise yarışmaya veda eden Ersin Korkut hakkında paylaşımda bulundu.

''SİZ DAHA ONU YENİ TANIDINIZ''

Survivor'un eski yarışmacılarından Nouma, ''Kanka benim şampiyonumsun dön gel. Ersin adamın dibidir, siz daha onu yeni tanıdınız'' sözlerini kullandı.

Pascal Noumadan Survivora veda eden Ersin Korkuta mesaj

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