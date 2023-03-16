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Partizan - Kızılyıldız maçında yumruklu kavga! Zeljko Obradovic ayırdı ama olaylar karakola taşındı...

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#Mathias Lessort#Filip Petrusev#Kızılyıldız
Partizan - Kızılyıldız maçında yumruklu kavga Zeljko Obradovic ayırdı ama olaylar karakola taşındı...
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2023 08:39

ABA Ligi 21. haftasında Zeljko Obradovic yönetimindeki Partizan ile Kızılyıldız'ın karşı karşıya geldiği maçta Mathias Lessort'un Filip Petrusev’e attığı yumruk olay oldu.

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ABA Ligi 21.hafta mücadelesinde Zeljko Obradovic yönetimindeki Partizan ile Kızılyıldız karşı karşıya geldi. 92-81'lik skorla Partizan'ın kazandığı mücadeleye yaşanan kavga damga vurdu.

Partizan'dan Mathias Lessort, tansiyonun giderek yükseldiği karşılaşmanın son saniyelerinde Kızılyıldız oyuncusu Filip Petrusev’e yumruk attı. Partizan başantrenörü Zeljko Obradovic ve diğer oyuncuların araya girmesiyle beraber kavganın büyümesinin önüne geçildi.

KARAKOLA GİDEREK ŞİKAYETÇİ OLDU

Saha içinde büyümesi engellenen olay maçın ardından karakola taşındı. MozzartSport’un haberine göre; Lessort'un yumruk attığı Petrusev, rakibi hakkında şikayetçi olmak ve konuyla ilgili ifade vermek için karakola başvurdu.

Avukatıyla beraber emniyete gelen Filip Petrusev'in yaklaşık 50 dakikayı karakolda kaldıktan sonra antrenmana geçtiği belirtildi. Petrusev’in avukatı Velibor Repaja, müvekkilinin konuyla ilgili ifade vermeyeceğini ve bundan sonraki adımların kulüp tarafından atılacağını söyledi.

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EN YÜKSEK CEZA İSTENİYOR

Kızılyıldız, lig yönetiminden Lessort’a olabilecek en yüksek cezanın verilmesini talep ediyor.

LESSORT ÖZÜR DİLEDİ

Mathias Lessort, karşılaşma sonrası Filip Petrusev’den özür diledi. Lessort, “Böyle bir tepki verip kötü bir imaj sergilediğim için öncelikle taraftardan, bizi destekleyen insanlardan, bu sporu seven insanlardan, takım arkadaşlarım ile antrenörlerimden özür dilemek istiyorum." dedi.

OBRADOVIC NE DEDİ?

Zeljko Obradovic ise öğrencisinin yaptığı hareketi onaylamayarak 'gereksiz' yorumunda bulundu ve Petrusev'den özür diledi. Obra, “Mathias Lessort'un maç sonunda yaptığı şey gereksizdi. Bir antrenör olarak Filip Petrusev’den özür diliyorum. Pozisyonun öncesinde provokasyon oldu mu bilmiyorum. Ama olsa bile bu şekilde tepki vermek doğru değil." ifadelerini kullandı.

 

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#Mathias Lessort#Filip Petrusev#Kızılyıldız

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