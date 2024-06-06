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Partizan - Kızılyıldız maçında sıradışı olay! Maç durdu, erteleme anonsu yapıldı, Obradovic'in takımı sahaya çıkmadı ve şampiyonluk gitti

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#Obradovic#Kızılyıldız#Partizan
Partizan - Kızılyıldız maçında sıradışı olay Maç durdu, erteleme anonsu yapıldı, Obradovicin takımı sahaya çıkmadı ve şampiyonluk gitti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2024 11:16

Sırbistan Basketbol Süper Ligi final serisinde Partizan ile Kızılyıldız arasında oynanan maç, tribün olayları sebebiyle yarıda kaldı. Kızılyıldız ve hakemler soyunma odasına gitti, salonda yapılan anonsda maçın perşembe günü devam edeceği ifade edildi. Salon boşaldıktan sonra hakemler ve Kızılyıldız takımı parkeye çıktı. Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan sahaya çıkmayınca Kızılyıldız hükmen galip ilan edilip şampiyon oldu.

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Sırbistan Basketbol Süper Ligi final serisinde dün akşam ikinci maç heyecanı yaşandı. İlk maçı 89-88 kazanan Kızılyıldız, Zeljko Obradovic'in takımı Partizan ile deplasmanda karşılaştı.

Maçın üçüncü çeyreğinde Partizan'ın 57-45 üstünlüğü varken Partizan taraftarlarının Kızılyıldız başkanı Nebojsa Covic ve ailesine küfür etmesi ve sahaya yabancı madde atmasıyla oyun durdu. Olayların devam etmesi sonrası Kızılyıldız oyuncuları soyunma odasına gitti. Bir süre sonra hakemler de içeri girdi.

Partizan - Kızılyıldız maçında sıradışı olay Maç durdu, erteleme anonsu yapıldı, Obradovicin takımı sahaya çıkmadı ve şampiyonluk gitti

Salonda yapılan anonsta maçın perşembe gününe ertelendiği açıklandı ve salonun boşaltılması gerektiği ifade edildi ancak resmi kanallardan herhangi bir erteleme kararı açıklanmadı.

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Salon boşaltıldıktan sonra Kızılyıldız oyuncuları ve hakemler parkeye geri döndü. O sırada Partizan oyuncularının bir kısmı salondan ayrılmıştı.

Kızılyıldız oyuncuları ve hakemler, 15 dakika Partizan'ın sahaya çıkmasını bekledi ancak Obradovic'in takımı sahaya çıkmayınca Kızılyıldız 20-0 hükmen galip ilan edilerek seriyi 2-0 kazanıp şampiyonluğunu ilan etti.

Partizan, karar sonrası yaptığı sert açıklamada yaşananları 'skandal' olarak nitelendirirken Kızılyıldız ise görüntülü kanıtlarla maçın ertelendiğine dair bir kararın çıkmadığını, Partizan'ın kendi kendine bir şeyler yapmaya çalıştığını ifade edip art arda 9. şampiyonluğu kutladı.

Partizan - Kızılyıldız maçında sıradışı olay Maç durdu, erteleme anonsu yapıldı, Obradovicin takımı sahaya çıkmadı ve şampiyonluk gitti

 

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#Obradovic#Kızılyıldız#Partizan

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