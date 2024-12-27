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FENERBAHÇE BEKO THY AVRUPA LİGİ MAÇI || Partizan-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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#Partizan#Fenerbahçe Beko#Turkish Airlines Euroleague
FENERBAHÇE BEKO THY AVRUPA LİGİ MAÇI || Partizan-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2024 13:14

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 18. hafta maçında Partizan’a konuk oluyor. Sarı lacivertli ekip, son maçında 17 Aralık Sal günü konuk olduğu Barcelona’ya 90-63 mağlup oldu ve altıncı yenilgisini aldı. Fenerbahçe Beko’da Scottie Wilbekin, Dyshawn Pierre, Arturs Zagars ve Wade Baldwin bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Peki Partizan-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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THY EuroLeague'de heyecan sürüyor. Partizan ve Fenerbahçe Beko bu akşam mücadele edecek. Temsilcimiz ligde puan tablosunda 5. sırada yer alıyor. Rakip ekip ise müsabakadan kazanarak ayrılmak istiyor. Partizan, bu sezon EuroLeague’de oynadığı 17 maçta 7 galibiyet aldı. Geride kalan çift maç haftasında 17 Aralık Salı günü konuk ettiği Asvel’e 79-82, 20 Aralık Cuma günü konuk olduğu Anadolu Efes’e ise 86-77 yenildi. İşte Partizan-Fenerbahçe Beko maçı canlı yayın bilgisi...

PARTIZAN FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Partizan ve Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi maçı bu akşam TSİ 22.30'da başlayacak.

Belgrad Arena’da oynanacak mücadele S Sport ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

Karşılaşmayı Mehdi Difallah, Piotr Pastusiak , Robert Vyklicky hakem üçlüsü yönetecek.

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#Partizan#Fenerbahçe Beko#Turkish Airlines Euroleague

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