Canlı: Partizan Fenerbahçe Beko maçı

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Euroleague'in 24. haftasında Partizan ile Fenerbahçe Beko kozlarını paylaşıyor.

Dördüncü çeyrek oynanıyor

Partizan: 78

Fenerbahçe Beko: 81

PARTİZAN FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Turkish Airlines EuroLeague 25. Haftada temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda Partizan ile karşı karşıya geliyor. Partizan Fenerbahçe Beko maçı 23 Şubat Perşembe akşamı saat 23.00’te başladı. Maçı S Sport kanalı canlı olarak yayınlanıyor. Ligde sarı-lacivertliler oynadığı 23 maçta 14 galibiyet, 9 mağlubiyetle beşinci sırada bulunuyor. Partizan ise 24 müsabakada 13 galibiyet, 11 mağlubiyetle altıncı sırada yer alıyor.

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FENERBAHÇE MAÇA SİYAH FORMAYLA PARKEDE

Ülkemizde yaşanan deprem felaketine duyarsız kalmayan Fenerbahçe Beko zorlu maça siyah formayla çıkacaklarını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Partizan maçında 'Siyah' formamızla parkede olacağız. Kalbimiz ve dualarımız deprem bölgelerindeki vatandaşlarımızla." İfadelerine yer verildi.

12. RANDEVU

Partizan ile Fenerbahçe, Euroleague'de bugüne kadar 11 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 6 kez parkeden galip ayrılırken, Sırp ekibi ise 5 kez rakibini mağlup etti. İki takım son olarak 22 Aralık 2022 tarihinde İstanbul'da karşılaştı ve Partizan 73-72'lik skorla galip ayrıldı. Euroleague'de Fenebrahçe 83.9 sayı, 34.4 ribaund ve 18.3 asist ortalamalarıyla mücadele ederken, Partizan ise 84.3 sayı, 30.5 ribaund ve 14.5 asist ortalamalarıyla oynuyor.