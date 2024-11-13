×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Partizan - Barcelona ve Paris Basket - Zalgiris maçlarının heyecanı Türkiye'nin En Yüksek Oranları ile Misli'de canlı yayında!

Güncelleme Tarihi:

#THY Euroleague#Barcelona#Zalgiris
Partizan - Barcelona ve Paris Basket - Zalgiris maçlarının heyecanı Türkiyenin En Yüksek Oranları ile Mislide canlı yayında
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2024 10:55

THY EuroLeague'de 9. hafta heyecanı devam ediyor. Partizan - Barcelona ve Paris Basket - Zalgiris maçlarının heyecanı Türkiye'nin En Yüksek Oranları ile Misli'den canlı yayınlanacak. İşte karşılaşmalar öncesi detaylar...

Haberin Devamı

THY EuroLeague'de 9. hafta heyecanı bugünkü maçlarla tamamlanacak. Partizan, Barcelona ile; Paris Basket ise Zalgiris ile karşı karşıya gelecek.

BARCELONA YENİDEN LİDER OLMAK İSTİYOR

Fenerbahçe Beko'nun Bayern Münih'i yenmesiyle liderliğe yükselmesinin ardından Barcelona, Zeljko Obradovic'in takımı Partizan'ı deplasmanda yenerek liderliği yeniden almak istiyor.

İspanyol devi, 8 maçta 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Partizan'ın ise 2 galibiyeti ve 6 mağlubiyeti bulunuyor.

Partizan – Barcelona maçı öncesi dikkat çeken notlar

- Partizan, EuroLeague’de oynadığı son 4 maçı kaybetti.
- Barcelona’nın son 3 EuroLeague deplasmanında ortalama 182 sayı atıldı.
- İki takım arasındaki son 10 maçın 9’unu Barcelona kazandı.
- Barcelona'da Nicolas Laprovittola sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Partizan'da Mario Nakic'in durumu belirsiz.

Haberin Devamı

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %35’i Barcelona’nın kazanmasını bekliyor. Türkiye'nin En Yüksek Oranları farkıyla Barcelona galibiyetine 1.95; Partizan galibiyetine de 1.95 oran veriliyor.

Bu mücadele Misli'den canlı yayınlanacak.

ZALGIRIS'İN LİDERLİK HESABI

Sezona iyi başlayan bir diğer takım Zalgiris de liderlik hesabı yapıyor. Paris Basket deplasmanında kazanmayı hedefleyen Litvanya ekibi, Barcelona maçından çıkacak sonuca bakarak liderlik koltuğuna çıkabilir.

Zalgiris'in 6 galibiyet ve 2 mağlubiyeti var, Paris Basket'in ise 5 galibiyet ve 3 mağlubiyeti var.

Paris Basketball – Zalgiris Kaunas maçı öncesi dikkat çeken notlar

- Paris Basketball, EuroLeague’de oynadığı son 4 maçı kazandı.
- Paris Basketball’un EuroLeague’de evinde oynadığı tüm maçlarda kazanan takım en fazla 4 fark atabildi.
- Zalgiris’in bu sezon EuroLeague’de oynadığı 8 maçın 6’sı 160 sayının altında kaldı.
- Paris Basket'te Daulton Hommes sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Zalgiris'te Tomas Dimsa sakat olduğu için yok; Bryant Dunston ve Alen Smailagic'in durumu belirsiz.

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %13’ü ev sahibinin, %6’sı ise konuk ekibin kazanacağını düşünüyor. Türkiye'nin En Yüksek Oranları farkıyla Misli'de iki takımın da galibiyet oranı 1.95 olarak dikkat çekiyor.

Haberin Devamı

Bu mücadele Misli'den canlı yayınlanacak.

Partizan - Barcelona ve Paris Basket - Zalgiris maçlarının heyecanı Türkiyenin En Yüksek Oranları ile Mislide canlı yayında

Haberle ilgili daha fazlası:
#THY Euroleague#Barcelona#Zalgiris

BAKMADAN GEÇME!