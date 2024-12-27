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Partizan 90-81 Fenerbahçe Beko (Euroleague maçı)

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#Partizan#Fenerbahçe Beko#Turkish Airlines Euroleague
Partizan 90-81 Fenerbahçe Beko (Euroleague maçı)
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2024 00:39

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 18. hafta maçında Partizan’a deplasmanda 90-81 yenildi.

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Euroleague'in 18. haftasında Partizan ile Fenerbahçe Beko kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Partizan 90-81 kazandı.

Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler son 6 maçta 5. yenilgisini aldı.

Belgrad Arena'da oynanan maça iyi başlayan Partizan, ilk çeyreği 25-21 önde tamamladı. İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren Sırp ekibi, soyunma odasına 9 sayı farkla 47-38 önde girdi.

Fenerbahçe Beko, üçüncü çeyrekte yay gerisinden bulduğu isabetlerle bir ara farkı iki sayıya (54-52) indirmeyi başarsa da geri dönüşe izin vermeyen Partizan, üçüncü periyodu 65-57 üstün tamamladı.

Final periyodunun ortalarında Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius iki teknik faul nedeniyle oyundan atılırken, mücadelenin başından sonuna kadar iyi oynayan Zeljko Obradovic'in öğrencileri maçı 90-81 kazandı.

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Bir maçı eksik olan Fenerbahçe Beko, bu sonuçla 7. yenilgisini yaşadı.

Fenerbahçe Beko'da sakatlıkları süren Scottie Wilbekin, Wade Baldwin, Arturs Zagars ve Dyshawn Pierre, maçta yer almadı.

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#Partizan#Fenerbahçe Beko#Turkish Airlines Euroleague

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