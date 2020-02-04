Park halindeki aracının altındaki adam ile burun buruna geldi! Rangers'lı Morelos...

Bu bir ilandır

Geçtiğimiz sezon, attığı 30 golünün yanına 16 sarı kart ve 5 kırmızı kart eklemesi çok konuşuldu. Bu sezon daha sakin bir görüntüdeydi, yarım sezonda 28 gole ulaştı ve sadece 1 defa oyundan atılmıştı...

Önce Celtic ile oynanan derbide sinirlerine hakim olamayıp oyundan atıldı, ardından sakatlandığı söylendi ama evinin önünde park halindeki aracının altında bulunan bir adam ile burun buruna geldi ve hemen olayı polislere bildirdi...

POLİS SORGUSUNDA ORTAYA ÇIKAN ŞOK GERÇEK! O ADAM ÖZEL DEDEKTİFMİŞ...

Celtic ile Rangers arasındaki rekabetin boyutu ülkemizden çok farklı, işin içine mezhepler de girince taraftarların gözü bazen kararabiliyor. Kitaplara konu olan deplasman hikayelerinde yaralanmalar, öldüresiye dövülmeler okuduk ama rakip takımın oyuncusunun arabasına bomba yerleştirmeye kadar hiç gidilmemişti...

Morelos'un içinde bulunduğu durum, akıllara hemen "bomba" konmuş olabilir fikrini getirse de, polis sorgusunda ortaya çıkan sonuç oldukça şaşırtıcı!

Kolombiyalı golcünün burun buruna geldiği adamı, eşinin özel dedektif olarak tuttuğu ve 23 yaşındaki genç golcüyü takip ettirmek için arabasının altına takip cihazı yerleştirmek istediği anlaşıldı..

Son 4 maçta 2 kez puan kaybedip Celtic galibiyeti sonrası formsuz bir dönemden geçen Rangers, Ibrox'ta oynayacağı Hibernian maçıyla yeniden çıkışa geçme planları yapıyor.

Rangers'ın galibiyetine iddaa'da verilen oran 1,12'lere kadar geriledi!

Maçta en az 3 gol beklemek isterseniz, "2.5 ÜST" tercihinin iddaa oranı ise 1,35 olarak göze çarpıyor...

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MİSLİ.COM YAZARI CENGİZ İZMİTLİ'NİN TERCİHİ...

Celtic'i deplasmanda yenip avantajı cebine attığını düşündüğümüz Rangers, sonrasındaki 4 maçın 2'sinde puan kaybedince, bir anda yeniden puan tablosunda geride kaldı.

Son olarak Aberdeen karşısında da maalesef suni bir baskı vardı, rakiplerini iç sahada boğan Rangers'ı izleyemedik. Sağ beke kaptan Tavernier geri dönüyor ama orta sahanın enerji küpü Ryan Jack hala sakat...

Hibernian ise rahat kazanmasını beklediğim St. Mirren maçında 2-0 geri düşüp 2-2'yi zor buldu. Boyle ve Doidge skora katkı yaptılar ama Kamberi sonrası McNulty'nin bir an önce takıma adapte olması lazım...

Hibernian deplasman maçlarında ikinci yarılarda daha çok çözülüyor, Rangers da üst üste gelen puan kayıpları sonrası istediği gibi bir başlangıç yapamayabilir.

İkinci yarı, ilk yarıya kıyasla daha fazla gol izleyebiliriz. --> iddaa oranı 1,75!

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Rangers'ın Kolombiyalı gol makinesi Alfredo Morelos! En iyi anlarını izleyelim...