Paris'teki maratonlar koronavirüs nedeniyle iptal edildi

Organizatör şirket Amaury'dan yapılan açıklamada, Paris Belediyesinin onayı ile bu yılki organizasyonların yapılamayacağı belirtildi.



Açıklamada, daha önce iki kez ertelenen Paris Maratonu ve Paris Yarı Maratonu'nun iptal edildiği bildirildi.



Paris Maratonu'nun 15 Kasım'da ve Paris Yarı Maratonu'nun ise 18 Ekim'de yapılması planlanıyordu.

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