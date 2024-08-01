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Paris'te Imane Khelif için cinsiyet tartışmaları! İtalyan boksör 46. saniyede çekildi, Busenaz Sürmeneli'ye rakip olabilir...

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#Paris 2024#Imane Khelif#Boks
Pariste Imane Khelif için cinsiyet tartışmaları İtalyan boksör 46. saniyede çekildi, Busenaz Sürmeneliye rakip olabilir...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2024 15:15

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar boks 66 kg kategorisinde tartışmalı bir mücadele yaşandı. İtalyan boksör Angela Carini, Cezayirli rakibi Imane Khelif karşısında aldığı ilk yumruğun ardından maçtan çekildi. Geçen yıl Dünya Boks Şampiyonası'ndan yüksek testosteron seviyesi sebebiyle dikalifiye edilen Khelif'in olimpiyatta yarışması tartışma konusu olmuştu. Cinsiyet tartışmalarının odağında olan Cezayirli boksörün yarı finalde milli sporcumuz Busenaz Sürmeneli ile karşı karşıya gelme ihtimali bulunuyor.

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar boks 66 kg kategorisi son 16 turunda ilginç bir olay yaşandı. İtalyan boksör Angela Carini, Cezayirli rakibi Imane Khelif karşısında aldığı ilk yumruğun ardından 46. saniyede maçtan çekildi.

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GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE KALDI

Aldığı yumruk sonrası hakeme maçtan çekildiğini işaret eden Carini, daha sonra ringin ortasında diz çöküp ağladı. Mücadelenin ardından İtalyan basınına gözyaşları içerisinde kısa bir açıklama yapan Carini; 'Hayatımda hiç bu kadar sert yumruk yememiştim. Artık karar IOC'nin.' dedi.

Pariste Imane Khelif için cinsiyet tartışmaları İtalyan boksör 46. saniyede çekildi, Busenaz Sürmeneliye rakip olabilir...

CİNSİYET TARTIŞMALARI

Cezayirli boksör Imane Khelif ile ilgili olimpiyat öncesi cinsiyet tartışmaları vardı. Geçen yıl yapılan testlerde testosteron seviyesi yüksek çıkan ve Dünya Boks Şampiyonası'nda mücadele etmesine izin verilmeyen Khelif'in olimpiyatta yarışabiliyor olması çok konuşulmuştu.

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Tokyo 2020'de yarışmasına da izin verilen Khelif, Uluslararası Boks Federasyonu tarafından düzenlenen turnuvalara alınmamıştı.

Pariste Imane Khelif için cinsiyet tartışmaları İtalyan boksör 46. saniyede çekildi, Busenaz Sürmeneliye rakip olabilir...

Boks müsabakaları öncesi konuyla ilgili konuşan Uluslararası Olimpiyat Komitesi Sözcüsü Mark Adams; 'Bu konuyu cadı avına dönüştürmeye gerek yok. Söz konusu sporcunun kadın pasaportu var ve yarışmasına engel yok.' şeklinde açıklama yapmıştı.

İtalyan kamuoyunda ise Khelif'in biyolojik olarak bir erkek olduğu ve olimpiyatta yarışmaması gerektiği yönünde yorumlar yapıldı.

BUSENAZ SÜRMENELİ İLE KARŞILAŞABİLİR

Carini'nin maçtan çekilmesiyle çeyrek finale yükselen Khelif, yarı finale çıkmaları halinde son olimpiyat şampiyonu sporcumuz Busenaz Sürmeneli ile karşı karşıya gelebilir.

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#Paris 2024#Imane Khelif#Boks

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