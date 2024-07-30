Paris’te ilk madalya okçulukta

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda ilk madalyamız Klasik Yay Erkek Milli Takımımız’dan geldi. Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer’den oluşan milli takım Paris’te Les Invalides’te gerçekleştirilen müsabakalarda önce Kolombiyalı ile karşılaştı ve bu mücadeleden 5-4 galip ayrılarak çeyrek finale çıktı. Son 8’de Hindistan’ı 6-2 ile geçen ay yıldızlı ekibimiz, yarı finalde karşılaştığı Fransa’ya 5-4 kaybetti.

iLKLERi BAŞARDILAR

Bronz madalya mücadelesinde Çin ile karşılaşan sporcularımız ilk seti 55-54 kazanırken ikinci seti 57-56 yitirdi. Üçüncü sette 55-54, dördüncü sette ise 56-54 üstünlük sağlayarak durumu 6-2’ye getiren ay yıldızlılar bronz madalya kazandı. Milli okçular, Paris 2024’te Türkiye adına ilk madalyayı kazanma mutluluğunu yaşarken olimpiyat tarihimizde takım halinde madalya kazanan ilk sporcular olarak kayıtlara geçti. Altın madalya ise Fransa’ya 5-1 üstünlük kuran Güney Kore’nin oldu.