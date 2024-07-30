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Paris’te ilk madalya okçulukta

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#Olimpiyat Oyunları#Okçulukta Klasik Yay Erkek Milli Takımı#Paris 2024
Paris’te ilk madalya okçulukta
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2024 07:00

Okçulukta Klasik Yay Erkek Milli Takımımız üçüncülük maçında Çin’i mağlup ederek bronz kazandı. Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer’den oluşan ay yıldızlı ekibimiz, Çin’i 6-2 ile geçerken, hem Paris 2024’te Türkiye adına ilk madalyayı kazanma mutluluğunu yaşadılar hem de olimpiyat tarihimize takım halinde madalya kazanan ilk okçular olarak adlarını yazdılar.

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda ilk madalyamız Klasik Yay Erkek Milli Takımımız’dan geldi. Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer’den oluşan milli takım Paris’te Les Invalides’te gerçekleştirilen müsabakalarda önce Kolombiyalı ile karşılaştı ve bu mücadeleden 5-4 galip ayrılarak çeyrek finale çıktı. Son 8’de Hindistan’ı 6-2 ile geçen ay yıldızlı ekibimiz, yarı finalde karşılaştığı Fransa’ya 5-4 kaybetti.

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iLKLERi BAŞARDILAR

Bronz madalya mücadelesinde Çin ile karşılaşan sporcularımız ilk seti 55-54 kazanırken ikinci seti 57-56 yitirdi. Üçüncü sette 55-54, dördüncü sette ise 56-54 üstünlük sağlayarak durumu 6-2’ye getiren ay yıldızlılar bronz madalya kazandı. Milli okçular, Paris 2024’te Türkiye adına ilk madalyayı kazanma mutluluğunu yaşarken olimpiyat tarihimizde takım halinde madalya kazanan ilk sporcular olarak kayıtlara geçti. Altın madalya ise Fransa’ya 5-1 üstünlük kuran Güney Kore’nin oldu.

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#Olimpiyat Oyunları#Okçulukta Klasik Yay Erkek Milli Takımı#Paris 2024

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