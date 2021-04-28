Paris'te DEV kapışma, iddaa'da TEK MAÇ! Manchester City'nin PSG karşısında oranı...

Bu bir ilandır

PARIS SAINT GERMAIN

- Son 3 lig maçında fire vermeyen PSG, milli oyuncularımızın sürüklediği Lille ile amansız bir şampiyonluk yarışına girmiş durumda.

- Devler Ligi'nde ise geçen sezon finalde kaybettikleri Bayern Münih'i eleyip yarı finale çıkmayı başardılar.

- Metz karşısında maçı tamamlayamayan Kylian Mbappe'nin önemli bir sorunu yok. TD Mauricio Pochettino, Juan Bernat dışında tam kadro maça çıkacaklarını belirtti.

- Basın toplantısında Pochettino'ya eşlik eden Neymar Jr; "Manchester City'yi yenmek için elimizden geleni yapacağız. Ben bizzat, kendim, buna sizin sözünü veriyorum. Elimden gelenin en iyisini sahaya yansıtacağım..." açıklamasında bulundu.

- Neymar ve Mbappe'ye hücumda Angel Di Maria eşlik edecek.

MANCHESTER CITY

- Son olarak geçtiğimiz pazar günü İngiltere Lig Kupası'nda Tottenham'ı yenerek şampiyonluk sevinci yaşayan Manchester City, Premier Lig'de de 33 hafta sonunda 10 puan farkla liderliğini sürdürüyor.

- Takımda göze çarpan önemli bir eksik yok. TD Pep Guardiola, Tottenham karşısında son anlarda kenara gelen Kevin De Bruyne'nin hazır durumda olduğunu açıkladı.

- İspanyol teknik adamın "Mahrez, De Bruyne & Foden" üçlüsü önünde Bernardo Silva hücum hattıyla maça başlaması bekleniyor.

- Guardiola; "Johan Cruyff'tan oyundan zevk almayı öğrendim. Sorumluluğumun farkındayım ve bu baskı bana keyif veriyor. Şampiyonlar Ligi yarı finalinde karşınızda sıradan oyuncular olmasını bekleyemezsiniz..." dedi.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- PSG'nin son 6 resmi maçının 5'i "2.5 ÜST" bitti.

- Manchester City'nin son 10 resmi maçının 8'i "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Pochettino ile Guardiola daha önce 18 kez karşı karşıya geldi. Pochettino'nun sadece 3 galibiyeti var. (10 Guardiola galibiyeti - 5 beraberlik)

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "PSG kazanır" oldu!

%14'lük kesim Neymar ve arkadaşlarına yarı final ilk maçında Manchester City karşısında güveniyor...

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Brezilyalı süper yıldız Neymar Jr'ın PSG formasıyla en iyi anları...