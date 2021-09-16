Paris'te büyü tutmadı! Neymar - Mbappe - Messi'nin Club Brugge maçındaki pas trafiği olay oldu...

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Spor Arena Dış Haberler - UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında Paris Saint Germain, deplasmanda karşılaştığı Club Brugge ile 1-1 berabere kalarak sürpriz bir sonuca imza attı.

Yaz transfer döneminde başta Lionel Messi olmak üzere Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum ve Achraf Hakimi gibi dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katan Fransız temsilcisinin aldığı sonuç geceye damga vurdu.

İddialı kadrosuna rağmen Devler Ligi'ne beklenmedik bir başlangıç yapan Paris Saint Germain, Fransız basını tarafından detaylı şekilde mercek altına alındı. L'Équipe, Lionel Messi - Kylian Mbappe - Neymar ileri üçlüsünün kendi aralarındaki pas trafiğini inceledi.

MBAPPE'DEN MESSI'YE TEK PAS

Club Brugge karşısında Lionel Messi - Kylian Mbappe - Neymar üçlüsü arasında en yoğun pas trafiği Lionel Messi ile Neymar arasında yaşandı. Messi, Neymar'a 5 pas atarken, Neymar ise Messi'ye 6 pas attı.

Kylian Mbappe ile Neymar arasındaki pas sayısı 5'te kaldı. Neymar'dan Mbappe'ye 2 pas giderken, Fransız yıldızdan Brezilyalı takım arkadaşına 3 pas ulaştı.

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Gecenin en dikkat çeken pas trafiği Kylian Mbappe ile Lionel Messi arasında yaşandı. İkili arasında yalnızca 3 pas gerçekleşti. Messi, Mbappe'ye 2 pas atarken Mbappe ise takım arkadaşına yalnızca 1 pas verdi.

51 DAKİKA BİRLİKTE OYNADILAR AMA...

Genç futbolcu, Club Brugge karşısında yalnızca 51 dakika sahada kalarak yerini Mauro Icardi'ye bırakmıştı.

MESSI GELİNCE AYRILMAK İSTEMİŞTİ

Yaz transfer döneminde Lionel Messi'nin Paris Saint Germain'e, Cristiano Ronaldo'nun ise Manchester United'a imza atmasıyla birlikte en fazla konuşulan konu Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olup olmayacağıydı.

Fransız basını, Lionel Messi'nin Paris Saint Germain'e transfer olmasının ardından Kylian Mbappe'nin bu hamleden rahatsız olduğunu ve ayrılmayı kafasına koyduğunu yazmıştı. Fransız futbolcunun Real Madrid'e transfer olmasına kesin gözüyle bakıldığı öne sürülmüştü.

TEKLİF KABUL EDİLMİŞTİ AMA...

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Lionel Messi’nin transferinin ardından takımdan ayrılmak istediğini Paris Saint Germain yönetimine bildiren Kylian Mbappe, Real Madrid'in kapısından dönmüştü.

Yeni sözleşme teklifini 6 kez reddeden genç santrforu ikna edemeyen PSG yönetiminin, Real Madrid’in 150 milyon Euro artı 30 milyon Euro bonus şeklindeki teklifini kabul ettiği kaydedilmişti.

İspanyol Marca gazetesi, PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi’nin, “Real Madrid’in Mbappe için yaptığı teklifi kabul ettik. Transfer yarın (bugün) sonuçlanacak” dediğini duyurmuştu. Ancak ilerleyen günlerde transfer bozulmuştu.