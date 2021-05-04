Paris'te 2-1 kazanan Manchester City finale bir adım atmıştı! Rövanşta PSG'nin iddaa oranı...

Bu bir ilandır

MANCHESTER CITY

- İngiltere Premier Lig'de adım adım şampiyonluğa giden Manchester City, Devler Ligi gruplarından çıktıktan sonra oynadığı eleme maçlarının tamamında 2'şer gol attı, son 3'ünü de 2-1 kazanmasını bildi.

- TD Pep Guardiola önderliğinde tarihlerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya da adım adım ilerliyorlar...

- Hafif bir soğuk algınlığı bulunan genç stoper Eric Garcia dışında takımda göze çarpan bir eksik yok.

- İç sahada yenilgiler alsa da bu sezon deplasmanda Bayern ve Barcelona'yı devirmiş PSG karşısında "turu geçtim" havasına kapılmamaları gerekiyor. Guardiola da bunun bilincinde olarak; "Sabırlı olmalıyız, iyi savunma yapmalıyız ve konsantrasyonumuzu asla kaybetmemeliyiz..." dedi.

- Rodri ve İlkay Gündoğan orta alanı kontrol ederken; "Mahrez, Bernardo Silva & Foden" ile gol arayacaklar.

- Hücum merkezinde, en ileride De Bruyne'nin oynaması bekleniyor.

PARIS SAINT GERMAIN

- Fransa Ligue 1'de milli oyuncularımızın sürüklediği Lille ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren PSG, Devler Ligi'nin yarı final ilk maçında ise, Paris'te 1-0 öne geçmesine rağmen maçtan 2-1 yenilgiyle ayrılmıştı.

- Fransız devinin deplasman kafilesinde ilk maçta kırmızı kart görüp cezalı duruma düşen Gueye, sakatlıkları bulunup durumları maç saati netleşecek olan Mbappe ve Dagba da yer aldı. Takımdaşlık ruhunu üst seviyede tutmayı amaçlıyorlar.

- TD Mauricio Pochettino'nun Mbappe'nin oynamaması durumunda hücumu "Di Maria, Neymar, Draxler" üçlüsü önünde Icardi ile kurması bekleniyor.

- Arjantinli teknik adam; "Futbolda bazı şeyleri denemeden başaramazsınız. Evet baskı altındayız, evet işimiz çok zor gibi gözüküyor ama inanmalı ve sonuna kadar elimizden gelen her şeyi denemeliyiz..." açıklamasında bulundu.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Manchester City'nin son 12 resmi maçının 10'u "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Manchester City turu geçer ve yoluna devam ederse, Avrupa kupalarında 51 yıl aradan sonra final görecek.

- PSG'nin deplasmanda oynadığı son 4 resmi maçın tamamı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti.

- PSG, Avrupa kupaları tarihinde ilk karşılaşmada sahasında mağlup olduğu hiçbir eleme turunda yoluna devam edemedi.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Manchester City kazanır" oldu!

%21'lik kesim ilk maçı Fransa'da kazanan Manchester City'den İngiltere'de de galibiyet bekliyor...

%15'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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Manchester City'nin Belçikalı yıldızı Kevin de Bruyne'den mükemmel bir frikik golü! İzleyelim...