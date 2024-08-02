Paris'in sultanları

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Her ne kadar üst seviye top oynamasak da; agresif, saldırgan bir tablo çizemesek de Hatice’ye değil neticeye bakıyoruz. Yaptıklarımızı üst üste koyduğumuzda da anlamlı bir bütün oluşturabiliyoruz. Hande’nin ardından sakatlıktan dönen Zehra (4’ü blok 9 sayı) ve İlkin’i (10 sayı) sahada görmek iyi geldi. İlkin’in sadece hücumda değil servis ve manşetlerde de aksamaması oyun sistemimizi rahatlattı.

EN BÜYÜK ALKIŞ VARGAS'A

Eda'nın 14 sayılık katkısı da ortadan önemli bir katkıydı. Ama en büyük alkış Vargas’a! 31 sayılık performans maçın gidişatını tamamen değiştirdi. Dominik Cumhuriyeti her ne kadar normal düzeyinden daha etkisiz bir oyun ortaya koymuş olsa da bizim tarafta olan biten şu an daha kıymetli. Şunu da belirmek isterim ki, Ebrar’ın bazen pasör çaprazı bazen köşe oyuncu formatında elinden geleni yapış hali başka bir seviye.

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SIRA ASLAN AVINDA

Şimdi sırada VNL 2024 Şampiyonu İtalya var. Egonu, Antropova, Sylla, Bosetti, Danesi, De Gennaro gibi agresif oyun kimliğiyle madalyanın favorilerinden İtalya’ya karşı ortaya koyacağımız karakter ve oyun şekli üst seviye voleybol hikayemizin belirleyici faktörlerinden biri olacak. Olanı, olması gerekene dönüştürmek başarıdır. Başarı aynı zamanda şaşırtmaktır. Başarmak ve şaşırtmak derken kastettiğim şeye örnek vermek gerekirse de; 10 tavşan avladığında değil, bir aslan vurduğunda insanlar şaşırır. Bunun için de mevcut şartlarda, mümkün olanının en iyisini ortaya koymamız gerekiyor. Bu grupta aslan İtalya! Son not; her ne kadar bugün Ebrar’ı ilk 6’da göremediysek de İtalya maçında onun tecrübesine, yüksekliğine ve agresif oyununa ihtiyaç duyacağımız kesin.