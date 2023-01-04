Paris Sanit Germain'de Lionel Messi'ye öfkeli bakış! Kameralara yakalandı...

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda final maçı Arjantin ile Fransa arasında oynanırken müthiş gelgitlere sahne olan karşılaşmayı Tangocular kazanarak zafere ulaşmıştı.

FİNALE MESSI-MBAPPE GERGİNLİĞİ DAMGA VURDU

Normal süresi 2-2, uzatma bölümü 3-3 sona eren finalde, Fransa'yı penaltı atışlarıyla yenen Arjantin, 36 yıllık kupa özlemine son verirken nefes kesen maça damga vuran isimlerse Paris Saint-Germain'den takım arkadaşları Lionel Messi ve Kylian Mbappe oldu.

ÖNCESİ MESSI SONRA MBAPPE

Tansiyonun yüksek olduğu müsabakada açılış golünü penaltıdan kaydeden Messi, santra vuruşundan önce kendi yarı alanına geri dönerken PSG'deki takım arkadaşı Mbappe’ye doğru yumruğunu sıkıp sevinç gösterisinde bulundu.

Kylian Mbappe ise bu hareketi fark ederken tepkisiz kalarak kafasını başka yöne çevirdi.

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Arjantin 2-0 öndeyken Mbappe attığı penaltı golüyle geri dönüşün fitilini ateşlerken maçın yeniden başlaması için santraya doğru hareketlendi. Messi'nin kendisine doğru yaptığı sevinç gösterisini unutmayan Fransız yıldız, takım arkadaşına dönerek aynı hareketi yaptı.

KUTLAMALARDA MBAPPE TİYE ALINDI

Arjantin Milli Takım kalecisi Emiliano Martinez, şampiyonluk kutlamalarında takım otobüsünde arkadaşlarıyla eğlendiği sırada yüz kısmında Kylian Mbappe'nin fotoğrafının olduğu bir oyuncak bebeği sokakları dolduran kabalık Arjantin taraftarlarına gösterdi.

ARJANTİNLİ YILDIZ KAHKAHA ATTI

Yine takım otobüsüne Kylian Mbappe'nin lakabı olan 'Ninja Kaplumbağa' oyuncağı Lionel Messi'ye atılmış, atılan oyuncağı yakalayan Lionel Messi ise Ninja Kaplumbağa'yı görünce kahkahalara boğulmuştu.

"SAÇMALIKLARLA UĞRAŞMIYORUM"

Kutlamalarda kendisiyle ilgili yapılan göndermelere ilk kez yanıt veren Mbappe ise "Kutlamalar benim problemim değil. Bu tarz saçma şeylerle zaman harcamıyorum" dedi.

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Messi ile maç sonrasında konuştuğunu ve tebrik ettiğini de kaydeden Kyliban Mbappe, "Final maçından sonra Messi konuştum ve onu tebrik ettim. Onun hayatının hedefiydi. Benim için de hayatımın amacıydı ama kaybettim. Onun için bu sporda iyi olmalıyım" ifadelerini kullandı.

İLK KARŞILAŞMALAR MERAK EDİLİYORDU

İki takım arkadaşı arasında yaşanan bu gerginlik sonrası karşılaşmaları merak konusu olurken izinden dönen Messi bugün takıma katıldı.

Paris Saint-Germainli oyuncular, Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Lionel Messi'yi alkışlarla karşılarken bir görüntü dikkatlerden kaçmadı.

KARDEŞ MBAPPE KAMERALARA YAKALANDI

Mbappe'nin yokluğunda öz kardeşi Ethan Mbappe, Lionel Messi'yi karşılayan oyuncuların arasında yer alırken tavrı büyük yankı uyandırdı.

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Ethan Mbappe, Messi'yi alkışlarla karşılaşasa da öfkeli bakışları sosyal medyada gündem oldu.

KYLIAN MBAPPE TATİLDE

Kylian Mbappe'nin ise takım arkadaşı Achraf Hakim ile birlikte New York’ta tatilde olduğu ortaya çıktı.