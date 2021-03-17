Paris Saint-Germain(PSG) Lille maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Paris Saint-Germain Lille maçı ile iki takım Fransa Kupası'nda karşı karşıya gelecekler. İki ekip arasında oynanan son karşılaşma 0-0'lık beraberlik ile sonuçlanmıştı. Başarılı bir sezon geçiren Lille 63 puanla liderliğini sürdürürken, Paris Saint-Germain ise 60 puanla ikinci sırada yer alıyor. Şimdi gözler bu akşam oynanacak Fransa Kupası'na çevrildi. Peki Paris Saint-Germain Lille maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Paris Saint-Germain(PSG) Lille maçı ile bu akşam iki takım Fransa Kupası'nda mücadele edecekler. Karşılaşma öncesinde spor severler Lille'de forma giyen Türk yıldızların son durumunu merak ediyor. Son oynanan lig mücadelesinde Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı oyuna sonradan dahil olmuştu. Şimdi gözler maç saatine çevrildi.. İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri
PARİS SAİNT-GERMAİN(PSG) LİLLE MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Paris Saint-Germain(PSG) Lille maçı bu akşam 19:45'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 4 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
PSG BERNAT'IN SÖZLEŞMESİNİ 2025'E KADAR UZATTI
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), İspanyol sol beki Juan Bernat ile sözleşme yeniledi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2025'e kadar uzatıldı.
2018 yılında Almanya'nın Bayern Münih takımından transfer edilen Bernat, PSG ile toplamda 76 maça çıktı ve 6 gol kaydetti.