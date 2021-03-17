Paris Saint-Germain(PSG) Lille maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Paris Saint-Germain(PSG) Lille maçı ile bu akşam iki takım Fransa Kupası'nda mücadele edecekler. Karşılaşma öncesinde spor severler Lille'de forma giyen Türk yıldızların son durumunu merak ediyor. Son oynanan lig mücadelesinde Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı oyuna sonradan dahil olmuştu. Şimdi gözler maç saatine çevrildi.. İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri

PARİS SAİNT-GERMAİN(PSG) LİLLE MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Paris Saint-Germain(PSG) Lille maçı bu akşam 19:45'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 4 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

PSG BERNAT'IN SÖZLEŞMESİNİ 2025'E KADAR UZATTI

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), İspanyol sol beki Juan Bernat ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2025'e kadar uzatıldı.

2018 yılında Almanya'nın Bayern Münih takımından transfer edilen Bernat, PSG ile toplamda 76 maça çıktı ve 6 gol kaydetti.