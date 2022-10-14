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Paris Saint-Germain'in yıldızı Neymar'a hapis şoku!

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#Neymar#Psg#Barcelona
Paris Saint-Germainin yıldızı Neymara hapis şoku
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2022 18:34

Paris Saint-Germain forması giyen dünyaca ünlü yıldız Neymar, La Liga'da Barcelona forması giydiği dönemden kalan sorunlar nedeniyle 5 yıl hapis cezası karşı karşıya.

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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar'ın başı dertte. 

Barcelona'dan tarihi ücret ile Fransız devi PSG'ye transfer olan Neymar'ın Kylian Mbappe ile yaşadığı sorunlar nedeniyle takımdan ayrılması gündemdeyken yıldız oyuncunun İspanya döneminde yaşadığı bazı olaylar nedeniyle hapis cezası alacağı iddia edildi.

2013 yılında Brezilya'nın Santos ekibinden La Liga devi Barcelona'ya transfer olan Neymar için 88 milyon Euro'ya yakın bonservis bedeli ödenmişti.

Paris Saint-Germainin yıldızı Neymara hapis şoku

TRANSFERİ BÜYÜK YANKI UYANDIRMIŞTI

Barcelona'nın transferi ilk açıkladığında düşük ücrette duyurması sonrası Brezilya ve İspanya'da büyük yankı uyandırmış ve tepkiler üst üstte gelmişti.

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Neymar o dönemde haklarının yüzde 40 sahibi olan DIS şirketi ile transferi nedeniyle mahkemelik oldu.

YOLSUZLUK GEREKÇESİYLE ŞİKAYETÇİ OLDULAR

AS'ta yer alan habere göre Neymar'ın Santos'ta geçirdiği süre boyunca haklarının yüzde 40'ına sahip olan Brezilyalı DIS şirketi, yıldız futbolcunun Santos'tan Barcelona'ya transferinde yolsuzluk yapıldığı gerekçesi ile şikayetçi oldu.

HAK KAYBI İDDİASI

Neymar transferinde Barcelona ile Santos'un daha yüksek bir ücret karşılığında anlaştığına inanan ve hak kaybına uğradığını savunan DIS şirketi şikayetçi.

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#Neymar#Psg#Barcelona

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