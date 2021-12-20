Paris Saint Germain'den Zinedine Zidane iddialarına yalanlama

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Zinedine Zidane'ın Mauricio Pochettino'nun görevine getirileceği haberlerine değinen Leonardo, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

"Zidane ile hiç temasa geçmedik"

Europe 1'e konuşan Leonardo, Fransız teknik adamla iletişim kurmadıklarının altını çizerek "Ne Zidane ne de başka bir hocayla asla temas kurmadık. Zidane ile hiç iletişime geçmedik" dedi.

Arjantinli çalıştırıcı ile yolların ayrılacağı yönündeki söylentilere son noktayı koyan Leonardo, Mauricio Pocchetti'nin PSG'nin başında olduğunu belirtip devam edeceklerini kaydetti.