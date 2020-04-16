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Futbol
Haber Giriş: 16.04.2020 - 22:36,Son Güncelleme:

Paris Saint-Germain'den Merih Demiral planı!

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Paris Saint-Germain'den Merih Demiral planı!
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Juventus'ta performansıyla dikkatleri üzerine çeken Merih Demiral'e bir talip daha çıktı.

Juventus'ta ilk 11'de yer almaya başlamasının ardından sakatlık geçiren Merih Demiral'in talipleri artıyor.

İtalya basınından Calciomercato'nun haberine göre; PSG, Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor.

PSG'NİN FORMÜLÜ...

Haberde; Merih'in kaptan Thiago Silva'nın yerine düşünüldüğü ve bu transfer için ciddi bir bütçe ayırdığı belirtildi.

Juventus daha önce Milan'ın yaptığı 40 milyon euroluk teklifi reddetmişti. PSG'nin ise Serie A ekibini ikna edebilmek için Leandro Paredes ve bir miktar para şeklinde teklif yapacağı kaydedildi.

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