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Paris Saint Germain'den Iğdır'a uzanan serüven! Mevlüt Erdinç'e transfer teklifi...

#Transfer#Mevlüt Erdinç#Iğdır Fk
Paris Saint Germainden Iğdıra uzanan serüven Mevlüt Erdinçe transfer teklifi...

3. Lig takımı Alagöz Iğdır FK bir dönem Paris Saint-Germain (PSG) forması giyen milli futbolcuya transfer teklifi yaptı.

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3. Lig'in iddialı takımı Alagöz Holding Iğdır FK transferde atağa geçti. Yaz transfer döneminde Batuhan Karadeniz, Muhammet Reis, Ali Kucik, Arif Morkaya gibi üst liglerde forma giyen tecrübeli isimleri kadrosuna dahil eden Iğdır sürpriz bir ismi gündemine aldı ve transfer teklifi yaptı.

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2.5 yıllık sözleşmeye 9 milyon TL

Ajansspor'un haberine göre; Iğdır ekibi sezonun ilk yarısını Kocaelispor'da geçiren ve yeşil siyahlı takımın kadrosunda düşünülmeyen eski milli futbolcu Mevlüt Erdinç'e 2.5 yıllık sözleşme teklif etti.

Doğu Anadolu temsilcisinin Mevlüt'e 2.5 yıllığına 9 milyon TL ücret önerdiği vurgulandı.

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2009-2012 PSG'de oynadı

Fransa'da futbola başlayan ve Sochux takımında gösterdiği performansla PSG'ye transfer olan Mevlüt Erdinç, 2009-2012 yılları arasında Fransız devinde forma giydi. Rennes, Guingamp, Metz ve Saint-Etienne macerasının ardından rotasını Almanya'ya kıran Erdinç Hannover 96'a ya transfer oldu.

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Fransa ve Almanya'dan sonra Türkiye'ye döndü

Sonrasında Türkiye'ye dönen 34 yaşındaki golcü futbolcu sırasıyla Medipol Başakşehir, Antalyaspor, Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ve Kocaelispor'da görev aldı.

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35 kez milli oldu

Fransız doğumlu olan ve Türk Milli Takımı'nı seçen Mevlüt Erdinç, 35 maçta Ay-yıldızlı formayı terletti ve 8 kez rakip fileleri havalandırdı.

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#Transfer#Mevlüt Erdinç#Iğdır Fk

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