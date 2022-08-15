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Paris Saint-Germain'de Kylian Mbappe - Neymar krizi! Lionel Messi'ye pas atınca...

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#PSG#Kylian Mbappe#Neymar
Paris Saint-Germainde Kylian Mbappe - Neymar krizi Lionel Messiye pas atınca...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2022 07:00

Kylian Mbappe, istediği topu alamayınca adeta çılgına döndü, şok tavırlar sergiledi. Mbappe’nin ‘bilerek’ katılmadığı atak autla sonuçlanırken, PSG Teknik Direktörü Galtier, “Üst düzey bir futbolcu böyle yapmaz” diye tepki gösterdi. Maçta Mbappe’nin penaltı kaçırması da olay oldu. Neymar, Mbappe’ye penaltı attırılmasının eleştirildiği bir tweeti beğendi.

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Fransa 1. Ligi’nde Paris Saint-Germain’in (PSG) önceki gün sahasında Montpellier’yi 5-2 yendiği maç sırasında ve sonrasında Kylian Mbappe’nin başrolde olduğu ilginç olaylar yaşandı... Karşılaşmanın 23. dakikasında PSG’nin kazandığı penaltıyı kullanan Mbappe’nin vuruşunu kaleci Omlin kurtardı. İlk yarının son dakikasında hakem PSG lehine bir penaltı daha verirken bu kez atışı Neymar kullandı ve skoru 2-0’e getiren golü attı.

Mbappe PSG’nin sahibi olmuş

Karşılaşma sonrası bir PSG taraftarı, Mbappe’nin penaltı kullanmasını Twitter’dan sert ifadelerle eleştirirken, Neymar şok bir şekilde bu tweeti beğendi. Söz konusu tweette taraftar, “PSG’de penaltıları Mbappe atıyor. Bu sözleşmesinde yer alıyor olmalı, çünkü dünyadaki hiçbir kulüp Neymar’ı ikinci penaltıcı yapmaz. Yeni sözleşme sayesinde görünen o ki, Mbappe PSG’nin sahibi olmuş” ifadelerini kullandı.

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Takım koşarken o sadece yürüdü

Yine maçın ilk yarısında PSG’nin kontratağında Vitinha, sol tarafta bomboş durumda olan Kylian Mbappe yerine Lionel Messi’ye pas vermeyi tercih edince Fransız yıldız adeta çılgına döndü. Çok sinirlenen Mbappe birden koşmayı bırakıp atağa katılmadı. Devam eden pozisyonda Achraf Hakimi’nin şutu autla sonuçlanırken, Mbappe bu süreçte sadece yürüyüp pozisyonu seyretti.

Galtier: Fiziksel açıdan iyi değil

PSG Teknik Direktörü Christophe Galtier, Fransa’da günün konusu haline gelen olayları değerlendirirken, öncelikle Mbappe’yi birinci penaltıcı yapmadıklarını ve bunun Montpellier maçına özgü bir durum olduğunu söyledi. Galtier, Mbappe’nin öfkeli tavırları için de, “Kylian son maçını üç hafta önce oynadı. Fiziksel olarak biraz kötü olduğu için hayal kırıklığına uğraması biraz normal. Ancak üst düzey bir futbolcu böyle yapmaz” ifadesini kullandı.

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#PSG#Kylian Mbappe#Neymar

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