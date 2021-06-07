Paris Saint Germain'de Başkan Nasser Al-Khelaifi'den Kylian Mbappe ve Lionel Messi açıklaması

Sözleşmesi gelecek sezon sonunda sona erecek olan ve adı birçok dev kulüple anılan Mbappe'nin takımda kalacağını belirten Nasser Al-Khelaifi, "Onu hiçbir zaman satmayacağız, hiçbir zaman bedava da ayrılmayacak." dedi.

Yeni sözleşme çalışmalarının iyi gittiğini belirten Nasser Al-Khelaifi, "Sözleşme uzatma görüşmelerimiz iyi gidiyor, bir noktada anlaşacağız." diyerek Fransız golcünün Paris ekibinde kalmaya devam edeceğini belirtti.

22 yaşındaki golcünün PSG'de kalmak istediğinin altını çizen Al-Khelaifi,, "Fransa Ligi'ni, başkentini daha iyi duruma getirmek istiyor. Harika bir oyuncu, harika bir sporcu. Şu anda dünyanın en iyilerinden ve gelecekte çok fazla Ballon d'Or kazanacak" dedi.

MESSI'NİN KONTRATI BİTTİ...

Katalan ekibiyle olan sözleşmesi sona eren Lionel Messi hakkında da konuşan başkan, "Barcelona'nın başkanına da söyledim. Messi'nin kontratı bitti, tüm kulüplerin 1 Ocak'tan beri onunla görüşme ve kontrat imzalama hakkı var. Size söyleyebileceğim tek şey, tüm büyük oyuncuların PSG'ye gelmek istediği. Bunu sadece Messi için söylemiyorum. Bütün yıldızları bir araya getirmek mümkün değil, zaten harika oyunculara sahibiz." dedi.

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