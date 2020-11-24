Avrupa kupalarında Fransız takımlarına konuk olduğu üç maç 16 gole sahne olan Leipzig, dördüncü farklı rakibiyle karşılaşacak. Alman takımlarına rakip olduğu son altı Şampiyonlar Ligi maçının dördünü kaybeden PSG, son iki karşılaşmadan mağlup ayrıldı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son deplasman maçını kaybeden Leipzig, daha önceki beş karşılaşmada yenilgi yüzü görmemişti. Sahasında oynadığı son Şampiyonlar Ligi maçında Manchester United'a yenilen PSG, turnuva tarihinde üst üste iki karşılaşmadan mağlup ayrılmadı.

Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı son yedi maçın sadece birini kaybeden Leipzig, mağlubiyet almadığı altı karşılaşmada da ikişer gol attı. PSG forması giyen Angel Di Maria, Leipzig'e rakip olduğu son iki Şampiyonlar Ligi maçında dört gole doğrudan katkı sağladı.

Geçen sezondan bu yana en fazla Şampiyonlar Ligi golünde pay sahibi olan Leipzig oyuncusu, bu süreçte dört gol atıp üç asist yapan Marcel Sabitzer. 2020 takvim yılında henüz Şampiyonlar Ligi golü bulunmayan Kylian Mbappe, son golünü attığı Aralık 2019'dan bu yana sahada kaldığı 529 dakikada fileleri havalandıramadı. İlk 11 çıktığı son beş Şampiyonlar Ligi maçında dört gol atan Leipzig orta sahası Emil Forsberg, daha önceki 14 karşılaşmada sadece iki gol kaydedebilmişti.

Paris Saint Germain RB Leipzig Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Paris Saint Germain RB Leipzig Şampiyonlar Ligi maçı saat 23:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak