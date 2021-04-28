Paris Saint Germain (PSG) Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda? Maç yayını şifresiz mi?

Avrupa kupaları tarihinde dördüncü kez yarı final oynamaya hazırlanan Manchester City, bunların birinde finale kaldı ve 1970 senesinde Kupa Galipleri Kupası'nı müzesine götürdü. PSG, Şampiyon Kulüpler Kupası&Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste iki sezon yarı finale kalmayı başaran üçüncü Fransız temsilcisi oldu.

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih'e mağlup olan PSG, üst üste iki sezon finale kalan dokuzuncu takım olmak istiyor. Turnuva tarihinde üst üste iki final kaybeden sadece iki ekip var: Atletico Madrid ve Valencia. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 10 maçın dokuzunu kazanan Manchester City, turnuvanın güncel formatına geçtiği 2003/04'ten bu yana bir sezonda 10+ galibiyet alan ilk İngiliz takımı olmak istiyor. Turnuva tarihinde 9+ galibiyet aldığı sezon şampiyon olamayan tek takım Real Madrid.

Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla yarı finalde görev yapan iki teknik direktörden biri Pep Guardiola. Turnuvada üç kez final oynayan ilk İspanyol çalıştırıcı olmak isteyen Guardiola, 2010/11'den bu yana final göremiyor.

Şampiyonlar Ligi eleme turlarında çıktığı son yedi maçta sekiz gole doğrudan katkı sağlayan Kevin De Bruyne, 2015/16 çeyrek finalindeki iki karşılaşmada da PSG filelerini havlandırmıştı. Turnuva tarihinde bir Frransız takımına karşı üst üste üç maçta gol atmayı başaran sadece üç isim var: Lionel Messi ve Marcus Rashford, Neymar. Şampiyonlar Ligi yarı finallerinde çıktığı üç maçta da en az bir gole doğrudan katkı sağlayan Neymar, İngiliz takımlarına rakip olduğu 12 karşılaşmada dokuz golde pay sahibi oldu.

Manchester City Menajeri Pep Guardiola'nın PSG'yi çalıştıran Mauricio Pochettino'dan daha fazla mağlup ettiği sadece üç meslektaşı var ancak; Arjantinli teknik direktör, Guardiola'ya rakip olduğu tek Avrupa kupası eşleşmesinde yoluna devam etmeyi başarmıştı.

PARİS SAİNT GERMAİN (PSG) MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Paris Saint Germain (PSG) Manchester City maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports Haber kanalından canlı olarak yayınlanacak.