Paris Saint Germain (PSG) Lille maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Lille'i konuk ettiği son 21 Ligue 1 maçını kaybetmeyen PSG, son mağlubiyetini Nisan 1996'da aldı. Sezonun ilk yarısındaki maçta PSG ile 0-0 berabere kalan Lille, Nisan 2012'den bu yana rakibinden üst üste iki maçta puan alamıyor. Bu sezon Avrupa'nın beş büyük liginde Lille'den daha az mağlubiyet alan sadece iki takım var: Atlético Madrid ve Inter Milan.

Avrupa'nın beş büyük liginin geri kalan bölümünde Lille'den daha fazla maçta kalesini gole kapatan tek takım PSG. Ligue 1 tarihinde 100 gole ulaşan en genç oyuncu olan PSG forveti Kylian Mbappe, ligde en fazla asist yaptığı rakibi olan Lille karşısında sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

PSG'de sakatlığını atlatan Neymar'ın oynaması bekleniyor. Mbappe'nin de hafifi bir sakatlığı vardı fakat gelen son bilgilere o da kadrodaki yerini alacak. Marco Verratti İtalya Milli Takımı'ndan dönüşünde koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu kadrodan çıkarıldı.

PARİS SAİNT GERMAİN (PSG) LİLLE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Paris Saint Germain (PSG) Lille maçı bu akşam saat 18:00'da başlayacak ve karşılaşma beIN Sports 4 kanalndan canlı olarak yayınlanacak.