Paris Saint-Germain (PSG) Club Brugge Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

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Belçika takımlarıyla oynadığı 13 Avrupa kupası maçının sadece birini kaybeden Paris Saint-Germain (7G 5B), 1982/83 Kupa Galipleri Kupası sezonundaki 3-0'lık Waterschei Thor yenilgisinden bu yana rakiplerine mağlup olmuyor. Fransız takımlarına konuk olduğu 11 Avrupa kupası maçının sadece birinde kalesini gole kapatabilen Club Brugge, bunu başardığı tek karşılaşmada Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihindeki en farklı deplasman galibiyetini aldı.

2012/13 Şampiyonlar Ligi sezonundan bu yana evinde oynadığı 29 grup maçının sadece birini kaybeden ve toplam 79 gol atan Paris Saint-Germain, tek yenilgisini Manchester United'dan aldı. Şampiyonlar Ligi deplasmanlarındaki son gole kapamasını Kasım 2018'de yapan Club Brugge, daha sonra oynadığı sekiz dış saha karşılaşmasında da kalesinde gol gördü. Paris Saint-Germain formasıyla iç sahada çıktığı ilk iki Şampiyonlar Ligi maçında da gol atan Lionel Messi, Fransız ekibi adına bunu ilk üç karşılaşmada başaran üçüncü oyuncu olmak istiyor.

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son üç maçta da en az dörder gol yiyen Club Brugge, turnuva tarihinde üst üste dört karşılaşmada bunu yaşayan ilk takım olma tehlikesiyle karşı karşıya Paris Saint-Germain forması giyen Kylian Mbappe'nin Şampiyonlar Ligi kariyerinde en fazla gole katkı sağladığı üç rakibinden biri Club Brugge.

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PARİS SAİNT-GERMAİN CLUB BRUGGE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Paris Saint-Germain Club Brugge Şampiyonlar Ligi maçı saat 20:45'te başlayacak. Mücadele EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.