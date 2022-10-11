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Canlı: Paris Saint Germain (PSG) - Benfica maçı

Güncelleme Tarihi:

#Şampiyonlar Ligi#Psg#Benfica
Canlı: Paris Saint Germain (PSG) - Benfica maçı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2022 11:03

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. maçında Fransız devi Paris Saint Germain, Benfica ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain ile Benfica kozlarını paylaşıyor.

Maçta ikinci devre oynanıyor

PSG 1-0 Benfica

Gol: 39' Mbappe (P)

İLK 11'LER

PSG: Donnarumma, Ramos, Marquinhos, Danilo, Hakimi, Verratti, Vitinha, Bernat, Sarabia, Mbappé, Neymar

Benfica: Vlachodimos, Bah, Otamendi, António Silva, Grimaldo, Florentino, Enzo Fernández, Aursnes, Rafa Silva, João Mário, Gonçalo Ramos.

Avrupa kupalarında PSG'ye konuk olduğu yedi maçı kazanamayan Portekiz takımları, Şampiyonlar Ligi'ndeki üç ziyaretinden de mağlubiyetle döndü. Evindeki son beş Şampiyonlar Ligi maçını kazanan PSG, turnuvadaki en uzun galibiyet serisini tekrarlamak istiyor.

Şampiyonlar Ligi deplasmanlarındaki son dört maçını kaybetmeyen Benfica, turnuvadaki en uzun yenilmelzik serisini yaşıyor. Son ziyaretinde Juventus'u mağlup eden Portekiz temsilcisi, Ekim 2011'den bu yana ilk kez üst üste iki dış saha karşılaşmasından galip dönmeyi hedefliyor.
PSG'nin başında çıktığı ilk üç Şampiyonlar Ligi maçını kaybetmeyen Christophe Galtier, Unai Emery'den bu yana takımın başındaki ilk dört karşılaşmasını yenilgisiz geçen ilk teknik direktör olmayı hedefliyor.

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Şampiyonlar Ligi'nde daha önce çıktığı 12 maçın sadece birini kaybeden Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt, Portekiz kulübündeki üç karşılaşmayı yenilgisiz geçti. PSG ile Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında 1-1 berabere kalan Benfica, 2017/18'den bu yana turnuvada Fransız ekibine bir maçta net gol pozisyonu vermeyen ilk takım oldu.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde aynı takım arkadaşına Lionel Messi'den daha fazla şut pası veren tek isim Napoli forması giyen Piotr Zielinski. Şampiyonlar Ligi'ndeki son golünü Şubat 2017'de PSG formasıyla atan Benfica orta sahası Julian Draxler, turnuvada görev aldığı son 32 karşılaşmada ağları havalandıramadı.

PSG formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 47 maçta 30 gol atan Kylian Mbappe, Edinson Cavani'yi geride bırakarak turnuva tarihinde Fransız ekibi adına en yüksek sayıya ulaşan oyuncu olmayı hedefliyor.

PSG BENFİCA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

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PSG Benfica maçı saat 22:00'de başladı. Mücadele TV 8.5 ve EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanıyor.

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#Şampiyonlar Ligi#Psg#Benfica

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