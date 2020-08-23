Paris Saint-Germain PSG - Bayern Münih maçı saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi final maçı saat ve kanal bilgileri

Şampiyonlar Ligi final karşılaşması Paris Saint-Germain (PSG) - Bayern Münih arasında gerçekleşecek. Maça ev sahipliği yapacak olan Fransız temsilcisi PSG, grup aşamasından itibaren çıktığı 10 maçta 8 galibiyet, 1'er beraberlik ve mağlubiyet elde etmişti. UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 23 Ağustos Pazar günü Paris Saint-Germain (PSG) ile karşılaşacak Bayern Münih, tarihinde 6. kez kupayı müzesine götürmeye çalışacak. Alman teknik adam Hansi Flick'in çalıştırdığı Bavyera temsilcisi, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 10 maçı kazanarak kupa yolundaki iddiasını gösterdi. Daha önce 1973-74, 1974-75, 1975-76, 2000-01 ve 2012-13 sezonlarında turnuvada zirveye çıkan Bayern Münih, aynı başarıyı 6. kez elde etmek için sahaya çıkacak.

Paris Saint-Germain (PSG) - Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda?



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde, Fransa temsilcisi PSG ile Almanya ekibi Bayern Münih, bugün TSİ 22.00'de Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Luz Stadı'nda karşı karşıya gelecek.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak müsabakayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.



Karşılaşma, beIN Sports Haber ve beIN Sports HD 1 kanallarından canlı yayımlanacak.

İstatistiklerde Bayern Münih zirvede



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar 42 gole imza atan Bayern Münih, en yakın rakibi Paris Saint-Germain'in (25) açık ara önünde turnuvanın en çok ağları sarsan takımı konumunda bulunuyor.

Bavyera ekibi, bu sezon, en çok gol pozisyonuna giren (230), şutları rakip kaleyi bulan (99), maç başı gol ortalaması olan (4,2), isabetli pas veren (5943) ve korner atan (86) takım sıralamalarında da zirvenin sahibi konumunda.

PSG, Bayern Münih'e karşı üstün

Fransız ekibi PSG, tarihinde ilk kez oynayacağı Şampiyonlar Ligi finalinden kupayla ayrılmanın hayalini kuruyor. Ligue 1'de son 8 sezonun 7'sinde şampiyon olan ancak aynı başarıyı Avrupa'da yakalamayan PSG, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak bir ilki başarmayı hedefliyor. Paris ekibi, kupaya uzanması halinde "Devler Ligi"nde şampiyonluğa ulaşan 23. takım olacak.



Bayern Münih ise 2013'ten bu yana ilk, toplamda 6. defa kupanın sahibi olmak istiyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm maçlarını kazanan Almanya temsilcisi, özellikle çeyrek finalde Barcelona'ya karşı aldığı 8-2'lik galibiyetle turnuvanın favorilerinden olduğunu kanıtladı. Bavyera ekibi, Real Madrid (13) ve Milan'ın (7) ardından kupayı en çok kazanan üçüncü takım olarak Liverpool'u yakalamayı amaçlıyor.



PSG ile Bayern Münih, Avrupa kupalarında daha önce tamamı Şampiyonlar Ligi grup maçları olmak üzere 8 defa karşılaştı. Bu müsabakalardan PSG 5, Bayern Münih ise 3 kez galibiyetle ayrıldı. 1994-1995 sezonunda iki takım arasında ilk kez oynanan maçı PSG 2-0 kazanırken, 2017-2018 sezonunda oynanan son karşılaşma Bayern Münih'in 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. PSG'nin bu maçlardaki 12 golüne Bayern Münih 11 golle karşılık verdi.



Lewandowski'nin gözü rekorda



Almanya temsilcisinde kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Robert Lewandowski, takımının gol yükünün önemli bir kısmını üstlendi. Ligi 34 golle krallık yarışında zirvede tamamlayan Polonyalı santrfor, başarılı performansını Şampiyonlar Ligi'nde de sürdürdü ve 10 karşılaşmada 15 kez ağları sarstı.



Turnuvada gol krallığı yarışında açık ara zirvede yer alan Lewandowski, final maçında 2 kez daha ağları sarsması halinde 17 golle Cristiano Ronaldo'nun elinde tuttuğu "UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan oyuncu" rekorunu egale edecek.



Bu sezon Kupa 1'in gol krallığı yarışında rakipsiz kalan Lewandowski'nin en yakın rakibi konumunda, turnuvaya son 16 turunda veda eden Borussia Dortmund'da forma giyen 10 gollü Norveçli santrfor Erling Braut Haaland yer alıyor.

Yarı finalde Olympique Lyon filelerini iki kez havalandırarak Şampiyonlar Ligi'nde 9 gole ulaşan Bayern Münihli Serge Gnabry de krallık yarışında 3. sırada bulunuyor.



Kupada 4 golle Thomas Müller, 3'er gollü Philippe Coutinho, Corentin Tolisso ve Ivan Perisic, 2 kez ağları sarsan Joshua Kimmich ve Kingsley Coman ile 1 gole imza atan Leon Goretzka takımın diğer skorerleri oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde 2'nci Fransız-Alman finali



PSG yarı finalde Alman ekibi Leipzig'i eleyerek finale çıkarken, Bayern Münih ise Fransa temsilcisi Olympique Lyon'u saf dışı bırakmıştı.



PSG-Bayern Münih karşılaşması, Fransız ve Alman kulüplerinin kupa mücadelesi vereceği 2'nci Şampiyonlar Ligi maçı olacak.



Daha önce 1975-1976 sezonunda Bayern Münih ile Saint-Etienne finalde karşılaşmış, müsabakayı 1-0 kazanan Bavyera ekibi kupanın sahibi olmuştu.